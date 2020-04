Heidelberg. (pr/pol/mare) Zu einem Küchenbrand ist es am Dienstagmorgen im Heidelberger Stadtteil Hasenleiser gekommen. Nach Auskunft der Feuerwehrwehr Heidelberg wurden die Rettungskräfte gegen 9.30 Uhr in den Erlenweg alarmiert. Im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus war es zu einem Küchenbrand gekommen. Nach ersten Ermittlungen hatte eine 76-jährige Bewohnerin beim Einschalten den Herd mit dem Backofen verwechselt, sodass eine Herdabdeckung in Brand geriet.

Die Bewohnerin konnte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten. Die übrigen Bewohner des Anwesens wurden durch die Polizei vorsichtshalber evakuiert. Eine Katze wurde noch vermisst. Diese fanden die Feuerwehrleute in der verrauchten Wohnung im Wohnzimmer und brachten sie in Sicherheit.

Die Bewohnerin wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Zunächst sollte sie mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden, der auf dem gegenüberliegenden TSG-Sportplatz gelandet war. Es wurde dann aber entschieden, die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zu bringen.

Update: Dienstag, 28. April 2020, 15.05 Uhr