Heidelberg. (bms) Ein winterfestes "Feierbad" als besonderer Veranstaltungsort in der Nähe des ehemaligen Schwimmbadclubs wird es wohl schon bald geben. Darüber informierten Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen und Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp in der Sitzung des Bezirksbeirats Wieblingen. Die Begeisterung hierfür hielt sich bei dessen Mitgliedern allerdings in Grenzen.

Geplant ist, dass von Januar bis Ende April – je nach Corona-Lage – jeweils freitags und samstags von 19 bis 24 Uhr in einem Zelt Veranstaltungen für junge Menschen stattfinden. Die Zielgruppe seien 16- bis 18-Jährige, erklärte der Nachtbürgermeister. Das Budget: rund 300 000 Euro. Mit der städtischen Förderung sollen die Kosten für Besucher niedrig gehalten werden. Wie schon in diesem Sommer wird Heidelberg-Marketing als Veranstalter auftreten.

Als Betreiber habe die Stadt die bekannten Macher des "Winter Varietés" und des "Heidelberger Oktoberfestes" gewonnen, erklärte Jimmy Kneipp. "Denn die haben Erfahrungen damit." Das heißt: Das "Feierbad" wird in ein Zelt gehüllt mit entsprechenden Lärmschutz- und Entlüftungsmaßnahmen. Lärmgutachter würden vor Ort einbezogen. "Das Feierbad ist eine Interimslösung. Es gibt noch einen Blumenstrauß an weiteren Maßnahmen für die Jugend", warb Bürgermeisterin Jansen.

Rund 10 000 Jugendliche feierten im Sommer auf dem ehemaligen Gelände des Schwimmbadclubs an sechs Wochenenden. Das Projekt wurde als Erfolg gewertet, denn es sorgte für eine Entspannung an den "Partyhotspots" Neckarwiese und Alte Brücke. Hier war es an vielen Abenden zu massiver Belästigung der Anwohner durch Lärm und Müll gekommen.

"Es gibt doch eigentlich keine Alternativen", meint auch Paul Goldschmidt vom Jugendgemeinderat. Sonst blieben nur die alten Treffpunkte. Er ist sich sicher, dass die Zeltvariante deutlich leiser sein wird als die Veranstaltungen im Sommer.

Und genau das ist das Thema, das die Wieblinger umtrieb – und auch heute noch beschäftigt. Weil der Lärm über den Fluss in ihren Stadtteil schallte. Darauf wiesen mehrere Bezirksbeiräte hin. Regine Buyer (GAL) appellierte für die weiteren Planungen "an eine solidarische Stadtgemeinschaft", die alle Interessen gleichermaßen berücksichtigen sollte. "Wir Wieblinger wollen mehr einbezogen werden." Bürgermeisterin Jansen versprach, dass bei den Messungen der Lärmpegel "noch vor dem ersten Event" Einladungen an die Bezirksbeiräte erfolgten. "Wir machen das transparent." Christina Kreckel-Arslan (Grüne) bezweifelte, dass nach 24 Uhr tatsächlich Schluss sei und dann "alle nach Hause gehen". Doch genau das zeigten Erfahrungen aus dem Sommer, beruhigte der Nachtbürgermeister. "Die meisten tun das."

Info: Der Gemeinderat wird das Maßnahmenpaket "Junges Heidelberg" am morgigen Donnerstag, 9. Dezember, beraten. Die Sitzung im Großer Rathaussaal beginnt um 16 Uhr und wird live bei Youtube übertragen. Im Saal gilt 3G. Homepage: www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/gemeinderat-live.html

Update: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.13 Uhr

Ab Januar gibt's das Feierbad im Zelt

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Winter-Edition des "Feierbad 21" kommt – vorausgesetzt, die Corona-Lage lässt es zu. Am Dienstagabend stimmten die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss mit nur einer Gegenstimme von Hilde Stolz (Bunte Linke) dafür, dass in direkter Nähe zum ehemaligen Schwimmbadclub – links neben dem "Heidelgarden" – ein winterfestes "Feierbad" in Form eines Zeltes aufgestellt wird. Dort sollen vom 7. Januar bis zum 30. April 2022 insgesamt 34 Veranstaltungen jeweils freitags und samstags an 17 Wochenenden stattfinden. Das Budget: rund 8800 Euro pro Veranstaltung – also insgesamt fast 300.000 Euro. Wie schon in diesem Sommer wird Heidelberg-Marketing als Veranstalter auftreten.

Rund 10.000 Jugendliche feierten von August bis September im "Feierbad 21" auf dem ehemaligen Gelände des Schwimmbadclubs an sechs Wochenenden. Das Projekt wurde als großer Erfolg gewertet, sorgte es doch für eine zeitweise Entspannung am damaligen Partyhotspot Neckarwiese. Die Stadträte erhoffen sich einen ähnlichen Effekt von der Winter-Edition der Veranstaltung. Denn: "Wenn wir keine Location bieten, gehen die Jugendlichen woanders hin zum Feiern", sagte Larissa Winter-Horn, Fraktionsvorsitzende der "Heidelberger". Zuletzt sorgten feiernde und randalierende Jugendliche an der Alten Brücke – zeitweise der neue Party-Hotspot der Stadt – für Ärger insbesondere bei schlafsuchenden Anwohnern. Deshalb sprach sich auch die CDU-Fraktion, die letztlich den Antrag für die Zeltvariante stellte, für eine Neuauflage des "Feierbads" aus. "Das ,Feierbad‘ in einem Zelt zu reaktivieren, ist für uns das beste Angebot, das wir schnell realisieren können", befand Fraktionschef Jan Gradel. Und auch Karl Breer (FDP) sagte: "Wir müssen jetzt ein Angebot machen – für die Bevölkerungsgruppe, die unter den Einschränkungen der Pandemie mit am meisten gelitten hat."

Hilde Stolz, die nicht für die Zeltvariante des "Feierbads" stimmte, begründete das mit den Lärmbeschwerden verschiedener Anwohner aus Wieblingen. Einige hatten sich im Sommer beschwert, weil die Musik des "Feierbads" offenbar über den Neckar hallte und Anwohnern insbesondere am Neckarhamm schlaflose Nächte bescherte. "Deswegen kann ich der Zeltvariante an diesem Standort nicht ohne Weiteres zustimmen", so Stolz. Man benötige dringend ein Konzept zur Lärmminderung. Immerhin: In der Informationsvorlage zur Zeltvariante des "Feierbads" sind Kosten zur Lärmüberwachung bereits einkalkuliert.

Die Diskussion über das Maßnahmenpaket "Junges Heidelberg", das die Stadt kurzfristig in der letzten Sitzung des Gemeinderats am 11. November zur Abstimmung stellte und das abgelehnt wurde, wurde vertagt. An diesem Donnerstag diskutiert darüber der Jugendgemeinderat. Ebenso über einen Antrag der Grünen-Fraktionen, der Vorschläge mit kurzfristigen Angeboten im Bereich Jugend- und Nachtkultur enthält – etwa die Nutzung der Großsporthalle für Partys und die Realisierung temporärer sogenannter "Pop-up" Clubs auf dem Airfield.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 20.08 Uhr

Jugendliche fordern "Feierbad"-Zelt im Winter

Heidelberg. (RNZ) Heidelberger Jugendliche sprechen sich für eine Fortsetzung des "Feierbads" im Winter am bisherigen Standort aus. Dafür solle ein Zelt aufgestellt werden, erklärte am Montag die "Organisationsgruppe Feierbad", in der neben Vertretern der parteipolitischen Jugendorganisationen auch Studierende, der Jugendgemeinderat und die Nachtbürgermeister zusammenarbeiten. Im Sommer hatten an sechs Wochenenden insgesamt 10.000 Jugendliche im "Feierbad 21" auf dem ehemaligen Gelände des Schwimmbadclubs neben dem Tiergartenbad gefeiert. Das von "Heidelberg Marketing" mit der Feierbad-Jugendgruppe geschaffene Angebot war auch eine Reaktion auf eskalierende Partys an der Neckarwiese.

Nach der Schließung des Feierbads wurde im Herbst der Bereich rund um die Alte Brücke in der Altstadt zunehmend zum Feier-Treffpunkt – Nebenwirkungen wie Lärm, Dreck und Randale inklusive. Seit mehreren Wochen diskutiert nun die Kommunalpolitik, wie man auch im Winter Orte zum Feiern für Jugendliche schaffen kann. Stadtverwaltung und Oberbürgermeister schlugen zuletzt ein Paket vor, dass eine Fortsetzung des Feierbad-Konzepts in bestehenden Veranstaltungshäusern beinhaltet – eine Zelt-Lösung sei zu teuer.

Doch die Jugendgruppe will ein Zelt auf dem Feierbad-Gelände – sie schreibt: "Die Zeltvariante garantiert eine hohe Frequenz an attraktiven Veranstaltungen für Jugendliche ab 16 Jahren." Dabei gehe man von mindestens 34 Veranstaltungen an 17 Wochenenden ab 7. Januar aus. "Jugendliche sollen – wie im Sommer – in der Planung und Umsetzung aktiv beteiligt werden, was zu einer hohen Akzeptanz in der Zielgruppe führt." Das Winter-Feierbad sei nicht als Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen und Clubs zu betrachten, da es in Heidelberg "de facto keine attraktiven Angebote zum Feiern für junge Menschen gibt". Man wünsche sich zusätzlich unbürokratische Förderungen für Clubs und Einrichtungen, die gerne Angebote für Jugendliche ab 16 Jahren anbieten möchten.

Die Heidelberger SPD unterstützt die Forderung der Jugendlichen nach einer Zeltlösung, wie sie am Montag in einer Pressemitteilung schrieb. Diesen Dienstag diskutiert der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats über das Thema.