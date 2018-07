Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Unerwarteter Besuch klingelte in den letzten Tagen offensichtlich gleich mehrfach an Heidelberger Haustüren. So sollen Unbekannte, die sich als Vertreter der Lebenshilfe ausgaben, versucht haben, bei Menschen zu Hause Spenden einzuwerben. Dies ließ die Heidelberger Lebenshilfe in einer Pressemitteilung verlauten.

"Wir wissen von drei Fällen im Stadtgebiet seit Mittwoch vergangener Woche", erklärte eine Sprecherin des Vereins, der sich um Behinderte kümmert, auf Anfrage der RNZ. Dabei handele es sich wohl um verschiedene Personen, die allesamt einen professionellen Eindruck machten. Sie sollen sich mit Namen vorgestellt, einen Ausweis vorgezeigt und anschließend um eine Spende gebeten haben.

Auch eine 33-Jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Ziegelhausen wurde zum Ziel eines solchen Besuchs. "Als ich am Mittwoch, 11. Juli, gegen 16 Uhr nach Hause kam, klingelte es an meiner Tür", erzählt sie. "Es war ein älterer Herr, mindestens 60 Jahre alt. Er sagte, er sei,von der Lebenshilfe und sammele Spenden ein." So wie der Unbekannte aufgetreten sei, habe sie nicht geglaubt, dass es sich um einen Betrüger handele. "Er hatte einen Quittungsblock in der Hand und einen sehr glaubwürdigen Eindruck gemacht."

Nachdem die Frau dem Besucher laut eigener Aussage schnell mitgeteilt habe, dass sie nichts spenden möchte, verabschiedete sich der Mann wohl freundlich und zog mit der Bemerkung, er werde vor Weihnachten noch einmal vorbeikommen, von dannen. Was der Ziegelhäuserin erst später auffiel: Nach dem Besuch waren zwei Postpakete, die sie zuvor für ihre Nachbarn im Hausflur postiert hatte, verschwunden. Aus diesem Grund informierte die 33-Jährige am vergangenen Freitag die Polizei.

Die konnte die Anzeige zwar gegenüber der RNZ bestätigen. "Ob der unbekannte Besucher aber auch für den Diebstahl der Pakete verantwortlich ist, darüber können wir momentan nichts sagen", teilte ein Sprecher der Polizei mit. Außerdem wisse man nur von diesem und keinen weiteren versuchten Betrugsfällen dieser Art.

Auch wenn nicht klar ist, wie viele Betrüger in den letzten Tagen vorgeben, im Namen der Lebenshilfe zu sammeln - Vorstand Thomas Diehl macht deutlich: "Wir führen keine Haustürgeschäfte oder Spendensammlungen an der Haustür oder auf der Straße durch." Er rät daher dringend, in einem solchen Fall die Geschäftsstelle des Vereins (Telefon 06221 / 339230) zu informieren oder sich bei der Polizei zu melden.