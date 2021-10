Heidelberg-Handschuhsheim. (ths) Ausführlich Auskunft erteilte Robert Blasczyk vom Amt für Verkehrsmanagement dem Handschuhsheimer Bezirksbeirat zu einem Antrag der CDU-Fraktion bei seiner jüngsten Sitzung. Die Christdemokraten wollten wissen, ob Standorte für Fahrradabstellanlagen im Bereich Angelweg zwischen Hans-Thoma-Platz und Zeppelinstraße geschaffen werden könnten. Dort bestehe dringend Handlungsbedarf, weil Anwohner ihre Räder auf den Gehweg abstellten und ihn so für Kinderwagen oder Rollatoren unpassierbar machten.

"Wir sind für jede Anregung aus den Stadtteilen dankbar", betonte Blasczyk, zumal man schon "seit einigen Jahren" dafür Sorge trage, dass im öffentlichen Raum Möglichkeiten entstehen, Fahrräder abzustellen. Und die Untersuchung vor Ort gab den Antragstellern vollkommen recht, erklärte er. Über den Sommer hinweg zählte man in dieser Straße mehr als 30 abgestellte Zweiräder, die die "ohnehin schon knappe Gehwegbreite von 1,90 Metern weiter einschränkten". Deshalb sollen jetzt mit 16 Stellbügeln 32 Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Der Haken dabei ist, dass dafür vier Autostellplätze wegfallen. Das gefielt Gerd Ortlieb (Die Heidelberger) gar nicht. Er forderte das Amt dazu auf, rechtzeitig die Anwohner zu informieren.

Blasczyk stellte außerdem weitere acht Abstellmöglichkeiten in Aussicht, die an der südlichen Ecke des Hans-Thoma-Platzes hergerichtet werden könnten. Dagegen verbiete sich als eine weitere Alternative der Eckbereich Angelweg zur Zeppelinstraße wegen der einzuhaltenden Wege- und Sichtbeziehungen. Da im nächsten Jahr die Sanierung der Zeppelinstraße anstehe und im Jahr darauf die umfangreiche Baumaßnahme in der Dossenheimer Landstraße starte, plant die Stadt die Aufstellung der Anlage mit speziellen Modulen. Dadurch ließen sich während der Bauarbeiten Anpassungen vornehmen, sobald sie nötig sind, so der Verkehrsexperte zum Abschluss.