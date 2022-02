Von Julia Schulte

Heidelberg. Ob bei touristischen Führungen oder einem Bummel durch die Altstadt – der Gnom, der das denkmalgeschützte Haus in der Hauptstraße 117 schmückt, zieht viele Blicke auf sich. Aber was hat es mit dem Fabelwesen auf sich, das sich anschickt, mit seinem Beil einen Kümmel zu spalten und wie kam das Altstadthaus zu seinem ungewöhnlichen Namen?

Die "Kümmel-Spalterei", die den "Club 1900" beherbergt, ist ein echter Blickfang – die mintgrüne Fassade mit dem neubarocken Wellengiebel und den Fenstertüren der Beletage gespickt mit historischen Referenzen. So liegen über dem Relief des Gnoms die Fenster des ehemaligen "Kneipzimmers" der Professorenverbindung, die sich einst in dem Gebäude befand und "Corona" nannte, wie in den Unterlagen des Denkmalschutzamtes zu lesen ist. Die bleigefassten Farbverglasungen zeigen unter anderem Brezel, Fische, Krebse und Porträtköpfe des 19. Jahrhunderts – ein "bemerkenswertes Zeugnis für die akademischen Traditionen Heidelbergs um 1900", heißt es weiter.

Wunderschön sind die Farbverglasungen der Fenster. Foto: jus

Die Fenster haben es auch Rainer Werner ganz besonders angetan. Der 79-Jährige ist der Besitzer der "Kümmel-Spalterei" und Begründer des "Club 1900" im Erdgeschoss. Zwar hat Werner nie selbst in dem Gebäude gelebt, doch die Fenster könne er sich stundenlang von draußen anschauen, sagt er. Werner kam auf Umwegen an seine "Kümmel-Spalterei". Diese führten ihn in den 50er-Jahren nach Wien, wo er eine Hotelfachschule besuchte und das Konzept der Diskotheken entdeckte. "Die Leute tanzten und tranken Cocktails – so was gab es in Deutschland nicht", erinnert er sich. In einer solchen Diskothek lernte er seine spätere Frau Monika kennen, mit der er nach seinem Abschluss nach Heidelberg zurückkehrte. Von seiner Mutter bekam er den Hinweis, dass in der Hauptstraße 117 ein Lokal frei würde. Er packte die Gelegenheit beim Schopf: Nachdem er in Wien alles zu Diskotheken gelernt hatte, sollten jetzt auch die Heidelberger in den Genuss eines Tanzlokals kommen. 1960 eröffnete der "Club 1900", "der älteste Club Deutschlands", wie Werner gerne betont.

Die Heidelberger seien zunächst skeptisch gewesen, "aber nach einer Woche war der Club voll und die Schlange ging bis an die andere Seite der Hauptstraße", erinnert sich Werner. Er selbst mixte Cocktails, während Monika Platten auflegte – ein ebenfalls neues Konzept. An sechs Tagen in der Woche stand der Club-Pionier hinter dem Tresen und erhielt schließlich das Angebot, die "Kümmel-Spalterei" zu kaufen. Werner zögerte nicht lange. Die oberen Etagen vermietete er, den Club verpachtete er nach 30 Jahren aus Altersgründen, aber noch heute schaut er am Wochenende gern vorbei.

Mit seinem Ansatz folgte Werner der Tradition einiger "Kümmel-Spalterei"-Besitzer vor ihm. Der erste Besitzer war wohl 1731 Georg Schmidt und im "Jahrbuch zur Geschichte der Stadt" lässt sich nachlesen, dass es dessen Sohn war, der 1785 begann, neben der schon vorhandenen Bäckerei einen Weinausschank zu betreiben. 1819 ist das Lokal dann erstmals als Studentenadresse vermerkt. Unten befand sich das Weinlokal, darüber waren Wohnräume für Studenten und Auszubildende. Ab 1844 hieß das Lokal dann "Neue Pfalz". Erst 1920, als die Fassade neu gestaltet wurde, taucht der Name "Kümmel-Spalterei" auf.

Es wird vermutet, dass dieser sich auf den Wirt der Neuen Pfalz Heinrich Müller bezog, dem nachgesagt wurde, so geizig zu sein, dass er sogar die Kümmelkörner für seine Brötchen spalten würde. Der auf der Fassade zu sehende Gnom entstammt einer Sage von Konrad Winkler, die sich um die "Kümmel-Spalterei" rankt: So habe der geizige Wirt seinen Gesellen dazu gezwungen, tagein, tagaus die mühevolle Kümmelspalt-Arbeit zu erledigen – auch nachts. Irgendwann habe ein Gnom dies mitbekommen und gemeinsam mit ein paar Fabel-Freunden die Nachtarbeit übernommen, bis der Geselle nach dem Tod seines Meisters selbst die Bäckerei übernahm und neue Zeiten einläutete.