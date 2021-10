Von Marie Böhm

Heidelberg. Was bedeutet es eigentlich, afro-deutsch zu sein? Was kann man tun gegen die Gewalt gegen schwarze Menschen in Deutschland? Und wie wird man der Verantwortung gerecht, die dem Stereotyp der starken schwarzen Frau auferlegt wird? Es sind Fragen und Themen wie diese, die dunkelhäutige Menschen in Deutschland umtreiben. Die Black Lives Matter Bewegung (BLM), die in den vergangenen Jahren Zigtausende auf die Straße gebracht hat, hat sie noch einmal deutlich stärker in den Fokus gerückt. Das Buch "Schwarz wird großgeschrieben", das die Heidelberger Aktivistin, Antidiskriminierungsbeauftragte und Redakteurin des Afro-Lifestyle Magazins "Rosa-Mag" Evein Obulor nun herausgegeben hat, will Antworten auf diese Fragen geben.

Das Werk ist eine Sammlung von Essays und Geschichten von 20 schwarzen Menschen, von denen viele lesbisch, schwul, bi-, transsexuell oder queer sind. Die Buchpremiere fand als Abschluss des Afrofestivals Heidelberg am Wochenende im Karlstorbahnhof statt. Neben Lesungen aus dem Werk gab es auch eine Diskussion zum Thema schwarze Queerness – also der Frage, was es bedeutet, in Deutschland dunkelhäutig und nicht heterosexuell zu sein. Den Abschluss fand die Veranstaltung in einer begeisternden Performance der trans-femininen Künstlerin Mandhla.

Warum Bücher wie dieses wichtig sind, erklärte die Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo bei der Eröffnung der Veranstaltung: "Es ist immer eine große Verantwortung, wenn man die einzige schwarze Person im Raum ist. Ich versuche dann, besonders einladend zu wirken, weil ich ja gleich die ganze Community mitrepräsentiere", betonte sie. Es sei befreiend, einen Platz in der eigenen Gruppe zu finden – und oft sei das eben nicht leicht: "Bücher über schwarze Menschen gibt es viele, aber Bücher von schwarzen Menschen wird es nie genug geben."

Die BLM-Bewegung habe viele Ungleichheiten in der Community aufgedeckt, so Obulor. "In der Zeit, in der viele Kämpfe nach außen gerichtet sind, ist es wichtig, den Fokus nach innen zu richten", erklärt die junge Frau, die seit Juni bei der Stadt Heidelberg als Antidiskriminierungsbeauftragte arbeitet. Im Buch ginge es deswegen speziell um die Probleme, mit denen dunkelhäutige Frauen und Queere zu tun haben.

"Bin ich queer genug, um akzeptiert zu werden? Bin ich schwarz genug?" Hat sich zum Beispiel Sarah Fartuun Heinze lange gefragt. Die Künstlerin meint: "Es ist wichtig, Räume für solche Fragen zu schaffen, damit man erkennen kann: ‚I’m queer like that, I’m here like that. I’m wonderful like that.‘" (Auf Deutsch: "Ich bin so queer, so bin ich hier. Ich bin wunderbar so.")

Viele der Autorinnen waren für die Premiere selbst aus verschiedenen Teilen Deutschlands angereist. "Es ist schön, dass wir für die Veröffentlichung alle herkommen konnten. Es ist toll, alle zum ersten Mal in Person zu sehen. Während des Schreibens des Buchs lief unsere Kommunikation fast nur über unsere Texte", berichtete Meret Weber.

Mit gerade einmal 20 Jahren ist die Berlinerin die jüngste Mitwirkende: Sie ist beeindruckt von der großen Bandbreite an Erfahrungen, die in dem Buch wiedergegeben werde. "Viele der anderen sind renommierte Autorinnen und Aktivistinnen." Für sie selbst sei es ihr erstes Werk: "Es war am Anfang ein bisschen einschüchternd. Aber trotz der unterschiedlichen Positionen, Erfahrungen und Ansatzweisen haben wir sehr gut zusammengearbeitet." Sie hoffe nun, dass auch Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen durch das Buch auf die Themen aufmerksam werden.