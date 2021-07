Von Katharina Kausche

Heidelberg. "Wir müssen in die Vergangenheit schauen und über die Ursachen sprechen", sagt Louis Desmond. "Nur dann können wir Rassismus in der Zukunft effektiv bekämpfen." Desmond ist der Koordinator von "Black Lives Memorial Heidelberg" (BLM). Als Teil des "Arbeitskreises für Interkulturelle Verständigung" veranstaltete BLM am Samstag und Sonntag das zweite "Anti-Rassismus Wochenende" in Heidelberg. Eine von mehreren Aktionen war eine Demonstration auf der Neckarwiese. Rund 60 Menschen protestierten dort am Samstagnachmittag gegen Rassismus. Neben Musik und Tanz standen Beiträge von verschiedenen Rednerinnen und Redner aus Politik und Stadtgesellschaft auf dem Programm.

"Rassismus ist seit langem in unserem Alltag angekommen", sagte Zara Kiziltas (Die Linke). "Rassismus ist salonfähig, er ist strukturell und systematisch." Niemals dürfe man sich erlauben, sich wegen konstruierter Kategorien spalten zu lassen. "Seid laut, wenn jemand rassistisch ist oder Rassismus reproduziert", so Kiziltas. "Und hört auf über uns zu reden, lasst uns selbst reden." Jaswinder Pal Singh Rath (SPD), Vorsitzender des Migrationsbeirates Heidelberg, betonte die Alltäglichkeit von Rassismus. "Ich weiß, wie es ist, wenn einem grundlosen Misstrauen entgegenschlägt, wenn man die Straße entlanggeht oder sich auf einen Job bewirbt", sagte er. "Es ist Zeit, dass wir über Rassismus reden – offen und ehrlich."

Sigrid Zweygart-Pérez, Kirchenbezirksbeauftragte für Flucht und Migration auf der Neckarwiese, ging in ihrer Rede auf den erfolgreichen Bürgerentscheid gegen die Verlagerung des Ankunftszentrum auf die Wieblinger Wolfsgärten ein. "Ich würde die Befürworter der Verlagerung nicht als Rassisten bezeichnen", so Zweygart-Pérez. "Es zeigt aber, dass vieles selbstverständlich passiert." Rassismus sei erlernt und könne somit auch "wieder verlernt werden". Dass das Ankunftszentrum nun vermutlich doch im Patrick-Henry-Village (PHV) bleiben soll, sieht sie als Chance.

Tim Tugendhat (SPD) kritisierte in seiner Rede die Aussage von Bürgermeister Wolfgang Erichson, die Mehrheit der Krawallmacher auf der Neckarwiese und in der Altstadt seien "Deutsche mit Migrationshintergrund". Und er betonte: "Der Kampf gegen Rassismus ist nicht nur der Kampf der Betroffenen, sondern von allen Menschen."

Im Vergleich zu den "Black Lives Matter"-Protesten vor einem Jahr, die auch in Heidelberg Hunderte, teilweise fast zweitausend Menschen auf die Straße zogen, waren am Samstag deutlich weniger Menschen bei der Demonstration dabei. Louis Desmond war dennoch nicht enttäuscht. "Wir haben gesehen, dass es Menschen gibt, die sich auch ohne konkreten Anlass gegen Rassismus einsetzen", sagte er. "Das bedeutet uns viel." Klar sei sowieso: "Wenn etwas Schreckliches passiert – wenn zum Beispiel jemand erschossen wird – dann kommen viele Menschen zu solchen Demonstrationen." Wichtig sei aber auch, was danach passiere. "Dafür dürfen wir nicht nur auf das schauen, was aktuell passiert, sondern müssen fragen, woher kommt Rassismus."

Rassismus sei eine Suppe aus vielen verschiedenen Zutaten. "Bildung, Politik, Medien und Organisationen haben bei der Verbreitung von Rassismus eine große Rolle gespielt und tun es auch noch heute", so Desmond. "Wir wollen diese Institutionen engagieren und mit ihnen zusammenarbeiten, um gemeinsam die Fehler zu korrigieren, die auch von diesen Institutionen begangen wurden." Der Protest auf der Neckarwiese am vergangenen Samstag sei deshalb auch nur eine Aktion von vielen. "Mit Protestieren allein lässt sich Rassismus nicht bekämpfen", so Desmond. So hatte "Black Lives Memorial" Heidelberger Schülerinnen und Schülern etwa ins Bunsen-Gymnasium eingeladen, um über Rassismus, seine Ursprünge und über die aktuelle gesellschaftliche Situation zu sprechen. Am Sonntag fand zudem ein Internationaler Gottesdienst unter dem Motto "Toleranz" in der Christuskirche in der Weststadt statt.