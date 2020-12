Heidelberg. (rie) In Heidelberg sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete die beiden Todesfälle am Dienstag. Es handelt sich demnach um zwei Frauen, eine war im Alter zwischen 70 und 80 Jahren, die andere zwischen 90 und 100 Jahren. Die Zahl der Todesfälle in Heidelberg seit Beginn der Corona-Pandemie ist damit auf 19 gestiegen.

Aktuell sind laut Gesundheitsamt 284 Menschen in Heidelberg mit dem Coronavirus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 121,4 – in den vergangenen sieben Tagen haben sich also 121,4 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infiziert. Von den 306 verfügbaren Intensivbetten in Heidelberg waren am Dienstag 208 belegt, davon 26 mit Covid-Patienten (20 von ihnen werden beatmet). 98 Betten sind aktuell frei – das sind 16 mehr als noch am vergangenen Freitag, als es in Heidelberg 82 freie Betten gab.