Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Immer wieder huschte ein Lächeln über das Gesicht des Angeklagten, als sein Verteidiger das Gericht gleich zu Prozessbeginn mit Anträgen überhäufte. Und so endete der erste Tag, an dem Peter H. (Name geändert) sich vor dem Landgericht für den Banküberfall in Rohrbach und zwei Betrugstaten verantworten muss, bereits nach rund eineinhalb Stunden. Erst am Donnerstag muss der 34-Jährige wieder vor Gericht erscheinen.

Verteidiger Tobias Abel nahm direkt Fahrt auf, nachdem Richter Jochen Herkle die persönlichen Daten seines Mandanten überprüft hatte, beschwerte sich über die Fußfesseln, die der Angeklagte tragen musste. Obwohl das im Heidelberger Landgericht bei Angeklagten aus der Untersuchungshaft Usus ist, wollte Abel einen Gerichtsbeschluss - und bekam ihn: Die Fußfesseln blieben dran, weil der Angeklagte erst seit Mitte 2018 auf freiem Fuß war und einschlägig vorbestraft ist. Damit bestehe Fluchtgefahr. Außerdem drang Abel auf ein Rechtsgespräch - eine Absprache unter den Prozessbeteiligten, die auch als "Deal" bezeichnet wird. Und zusätzlich habe er "einen Antrag dabei, der die Verlesung der Anklageschrift für den heutigen Tag obsolet macht". Überflüssig wurde die Verlesung allerdings nicht, wie Richter Herkle dem Verteidiger gleich klar machte: "Rechtsgespräche sind nur nach Verlesung der Anklageschrift möglich."

Staatsanwalt Martin Grimm konnte daraufhin vortragen, was dem Angeklagten zur Last gelegt wird: Am 24. Januar, gegen 17.38 Uhr, habe er die Filiale der Sparkasse im Kolbenzeil, das Gesicht mit einer Kapuze und seinem Jackenkragen maskiert, betreten. In seiner Hand: Ein Messer, dessen Klinge allein 20 Zentimeter misst. Von einem Bankangestellten soll er Bargeld gefordert und vier 500-Euro-Scheine erhalten haben. Dann sei er geflohen.

Zu dem ersten Betrugsfall soll es nur acht Tage später gekommen sein: Mit gefälschten Unterschriften habe sich der Angeklagte von einem fremden Konto knapp 4000 Euro auf sein eigenes überwiesen. Ein paar Tage später soll er gleich damit weitergemacht und vom selben Konto einmal 8000 und noch einmal knapp 4000 Euro auf sein eigenes überwiesen haben. Insgesamt habe der Angeklagte so beinahe 18.000 Euro erbeutet, deren Einziehung die Staatsanwaltschaft anordnete.

Kaum war Staatsanwalt Grimm mit seinen Ausführungen fertig, kam der nächste Antrag von der Verteidigung: Die Wochenfrist, die ihm als Verteidiger für die Überprüfung der Kammer - also der Richter - zustehe, sei mindestens um 15 Stunden unterschritten. Die Hauptverhandlung sollte unterbrochen werden - für eine Woche. Richter Herkle gab ihm 45 Minuten, doch das reichte Abel nicht: "Ich fühle mich hier willkürlich in meinen Rechten beschränkt." In der Dreiviertelstunde habe er bei den Schöffen schon so viel gefunden, "dass ich von einer Rüge ausgehe". Bis Donnerstag hat Abel nun dafür Zeit.