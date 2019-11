Die „letzte Tankstelle vor der Autobahn“, die OMV in der Speyerer Straße (unweit von der neuen Feuerwehrwache), ist auch die erste in Heidelberg, die Wasserstoff anbietet. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Die erste Wasserstoff-Tankstation an der OMV-Tankstelle in der Speyerer Straße 20, ging nun in den Probebetrieb, der etwa sechs Wochen dauern wird. Betrieben wird die Zapfsäule vom Berliner Unternehmen „H2 Mobility Deutschland“. Besitzer einer H2-Mobility-Tankkarte können in dieser Zeit die Wasserstoff-Station regulär testen und nutzen. Die offizielle Eröffnungsfeier findet im Februar 2020 statt.

Deutschlandweit baut „H2 Mobility“ in einer ersten Ausbauphase bis Mitte 2020 hundert Wasserstoff-Stationen, eine davon in Heidelberg. Für diese Station hatte sich die Stadt im Dezember 2017 beworben und ein Konzept für die Steigerung der Wasserstoff-Mobilität vorgelegt. Das Konzept sieht unter anderem vor, dass in den kommenden zwei Jahren 30 Wasserstoff-Fahrzeuge in Heidelberg unterwegs sein sollen. Den Kauf eines Brennstoffzellen-Fahrzeugs fördert die Stadt mit 10.000 Euro.

In Heidelberg gibt es aktuell sieben Wasserstoff-Fahrzeuge. Vier davon sind städtische Dienstfahrzeuge – neben 17 Elektro-Fahrzeugen, darunter auch eine Kehrmaschine. Ein Brennstoffzellen-Müllfahrzeug ist in Planung. Mittelfristiges Ziel ist, auch bei den Linienbussen den Umstieg auf wasserstoffbasierte Elektrobusse zu vollziehen. Bereits seit Januar verbinden die ersten batteriebetriebenen Elektrobusse der Linie 20 die Altstadt und den Hauptbahnhof miteinander.