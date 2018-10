Von Timo Teufert

Heidelberg. Für die geplante Rad- und Fußwegbrücke zwischen Bergheim und dem Neuenheimer Feld östlich des Wieblinger Wehres soll - wenn der Gemeinderat Ende November grünes Licht gibt - noch im Herbst ein zweistufiger Ideenwettbewerb ausgeschrieben werden. Daran sollen sich interdisziplinäre Teams aus Bauingenieuren, Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern beteiligen, die in einem Auswahlverfahren ermittelt werden. Zusätzlich sollen besonders qualifizierte nationale und internationale Akteure zur Teilnahme eingeladen werden. So wollen die Stadt und die Internationale Bauausstellung (IBA) erreichen, dass sich die Brücke innovativ, konstruktiv und gestalterisch in die Umgebung einfügt.

Die erste Hürde nahm der Vorschlag der Verwaltung in einer gemeinsamen Sitzung der beteiligten Bezirksbeiräte am Dienstag: Bei einer Gegenstimme aus Bergheim wurde die Wettbewerbsauslobung einstimmig verabschiedet. Der Zeitplan sieht vor, dass es eine Jury-Entscheidung über die eingereichten Entwürfe der ersten Planungsstufe im ersten Halbjahr 2019 gibt.

Daran wird sich die zweite Phase anschließen: der sogenannte Realisierungswettbewerb. Hier werden die vielversprechendsten Entwürfe aus dem Ideenwettbewerb vertiefend bearbeitet. Eine erneute Jurysitzung mit Entscheidung ist dann für das zweite Halbjahr 2019 vorgesehen. "Wenn alles gut läuft, könnte schon 2020 Baubeginn sein", erklärte der städtische Verkehrsmanager Alexander Thewalt in der Sitzung.

Bereits im Juli gab es eine Beteiligungsveranstaltung sowie ein Beteiligungsverfahren im Internet für die Brücke, die die südlichen und südwestlichen Stadtteile besser an den Campus anbinden soll. Dabei haben die Heidelberger rund 300 Anregungen für die geplante Brücke, die Frei- und Grünflächen, die Zu- und Abfahrten sowie die Einbindung ins Stadtbild vorgebracht. "Viele konstruktive Hinweise konnten in der Aufgabenstellung berücksichtigt werden oder waren bereits vorgesehen", heißt es in einer Erklärung der Stadt. So sollen die Planer beispielsweise untersuchen, ob die Aufenthaltsqualität in Bergheim durch einen Kiosk oder ein Café unter der künftigen Brücke erhöht werden kann.

In der Sitzung der Bezirksbeiräte gab es aber auch kritische Nachfragen: "Es gibt eine gravierende Kostensteigerung auf 24 Millionen Euro, im Februar waren es nur 15 Millionen Euro", sagte Marion Weber (Bunte Linke). Grund für den Anstieg seien gestiegene Stahlpreise und die Kosten für die Gestaltung an den beiden Brückenköpfen, erklärte Thewalt. Zudem rechnet er mit Fördermitteln in Höhe von rund neun Millionen Euro.

Die Kritik von Weber und Rudolf Braun (Piraten), dass statt der Brücke kein breiterer Steg über das Wehr, das das Amt für Neckarausbau in der Nähe neu errichten will, gebaut wird, ließ der Verkehrsmanager nicht gelten: "Wir führen sehr intensive Gespräche mit dem Amt für Neckarausbau. Bislang war dort geplant, dass das neue Wehr bis 2034 fertig wird. Bei unserem letzten Gespräch hieß es jetzt, die Fertigstellung nach zwölfjähriger Bauzeit sei für 2040 geplant." Deshalb sei diese Querung keine Alternative, so Thewalt.

"Den Planern werden große Aufgaben gestellt, bei denen viele Eventualitäten berücksichtigt sind. Ich bin sehr auf die Ergebnisse gespannt", sagte Ilse Rieker ("Heidelberg pflegen und erhalten"). Auf Anregung der Bezirksbeiräte werden in der Jury als sachverständige, nicht stimmberechtigte Berater nicht nur Vertreter der Stadtteilvereine dabei sein, sondern auch Ilse Rieker für den Bezirksbeirat Neuenheim und Anita Schwitzer (Grüne) für Bergheim.