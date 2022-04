Von Marion Gottlob

Heidelberg. Es ist das erste mobile Krankenzimmer in Heidelberg: Ab sofort fahren Uwe Appelt und Ali Kapli vom Sanitätsdienst der SRH mit ihren Gesundheitsmobilen Treffs von Obdachlosen an und bieten Menschen in Not eine Art medizinische Grundversorgung an. Die Behandlung ersetzt keinen Arztbesuch mit Diagnose und Therapie. Sie ist jedoch gedacht als Erstversorgung von obdachlosen Menschen, die aus Angst, Scham oder auch wegen einer fehlenden Krankenversicherung keinen Arzt aufsuchen können. "Wir dürfen obdachlose Menschen nicht vergessen", sagt Dr. Stefanie Höger, Geschäftsführerin des SRH Kurpfalzkrankenhauses. "Wir müssen gerade in Krisenzeiten den Schwächsten der Gesellschaft helfen."

Die Idee ist durch einen Zufall entstanden: Uwe Appelt, Leiter des Sanitätsdienstes der SRH, hatte sich für das Mittagessen einen Imbiss am Hauptbahnhof geholt und flanierte die Kurfürsten-Anlage entlang. Dort entdeckte ein Obdachloser auf Appelts Weste die Aufschrift "Medical Service" und bat um ein Pflaster. Spontan säuberte der Sanitäter die gut fünf Zentimeter lange, vereiterte Wunde am Arm und legte einen Verband an. Er war von der Not des Mannes so berührt, dass er Klinikchefin Höger davon erzählte und seine Projektidee vorschlug.

Das mobile Krankenzimmer befindet sich in zwei Krankentransport-Fahrzeugen: Seit Ausbruch der Corona-Krise ist ein Mobil täglich an den SRH-Standorten unterwegs, damit die Mitarbeiter sich kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen können. Das zweite Mobil ist ebenfalls für Testungen, aber auch für Notfälle und für Kranken-Fahrten des Kurpfalzkrankenhauses im Einsatz.

Mit diesen Fahrzeugen fahren nun Appelt und sein Kollege Kapli gezielt zu Treffs von Obdachlosen und bieten ihre Hilfe an. Appelt erklärt: "Es ist gar nicht so einfach, diesen Menschen zu helfen. Sie haben ihren eigenen Stolz. Manche Obdachlose wollen auch ihre Daten nicht nennen – uns ist das egal." Es geht vor allem um Hilfe für Verletzungen der Haut, denn diese Wunden sind gerade für Obdachlose ein Problem. Ohne Schutz sind die Wunden oft vereitert und heilen schlecht. Außerdem bieten die beiden Sanitäter bei Bedarf Gesundheitschecks wie zum Beispiel Blutzucker-Tests an.

Appelt hatte zuvor noch nie mit Obdachlosen Kontakt. Der Kfz-Mechaniker mit einer Zusatzausbildung zum Personenschützer stammt aus Norddeutschland und war bei der US-amerikanischen Armee tätig. In Heidelberg hat er unter anderem Vier-Sterne-Generäle des früheren Hauptquartiers der US-Army begleitet. Neben vielen Fortbildungen hat er eine Ausbildung zum Sanitäter gemacht. In der Corona-Zeit wurde er bei der SRH Leiter des Sanitätsdienstes. Nun bietet er auch Obdachlosen bei Bedarf den Corona-Test an: "Viele Betroffene haben kein Handy, das für die Corona-Test-Nachricht geeignet ist. Wir drucken das Ergebnis kostenlos auf Papier aus." Zwei oder drei positive Ergebnisse gab es unter den Obdachlosen. Er erklärt: "Wir geben ihnen kostenlose Masken und empfehlen ihnen die Quarantäne." Mehr kann er in diesem Fall nicht tun.

Es freut Appelt, wenn Betroffene ihm ihr Vertrauen schenken. So hat ein früherer Physiker ihm erzählt, dass er seine Arbeit verloren hat. Anschließend folgten die Scheidung und der Verkauf des Hauses. Es blieben Schulden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. "Da kommt der nie wieder raus", sagt Appelt. Aber nun erhält er zumindest eine medizinische Grundhilfe. Kollege Kapli ist gerne dabei: "Wir sind alle Menschen, da mache ich keinen Unterschied." Der mobile Service ist mehrfach pro Woche am Hauptbahnhof, hinter dem Hotel Ibis am Hauptbahnhof, in der Kurfürsten-Anlage und bei einem Treff in Wieblingen. Feste Tages- oder Uhrzeiten gibt es dabei jedoch nicht.

Geschäftsführerin Höger war von der Idee des "mobilen Krankenzimmers" sofort begeistert: "So ein Engagement und Einsatz für die Menschen ist auch Ausdruck unserer Werte bei der SRH."