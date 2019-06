Von Katharina Kausche

Heidelberg. Zwei Mal hat Jürgen Wimmer schon verhindert, dass Kriminelle ältere Menschen um ihr Geld bringen. Beide Senioren wären Opfer des "Enkeltricks" geworden, hätte der Bankmitarbeiter nicht die richtigen Fragen gestellt. Im Mai wurde er misstrauisch, als eine 88-Jährige 25.000 Euro abheben wollte, und rief die Polizei.

Jetzt ehrten ihn Bürgermeister Wolfgang Erichson, Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar vom Präsidium Mannheim und Reiner Greulich, Geschäftsführer des Vereins "Sicheres Heidelberg", im Rahmen der Kampagne "Beistehen statt Rumstehen" für sein entschlossenes Eingreifen.

"Holen Sie sich ein neues Auto?" Das ist Jürgen Wimmers Standardfrage, wenn Kunden hohe Beträge abheben. Stimmt etwas nicht, sagt der 58-Jährige, dann kommen die Kunden spätestens bei der Farbe des vermeintlichen Autos ins Stocken. Das haben ihn die 40 Jahre Berufserfahrung gelehrt. So auch eine 88-jährige Kundin, die im Mai ihr Erspartes abheben wollte und dafür aus Ziegelhausen in die Sparkassenfiliale an der Kurfürstenanlage kam. Schon das sei Wimmer komisch vorgekommen.

"So ähnlich", habe sie auf die Frage nach dem Auto geantwortet. "Dann habe ich weiter nachgehakt und gefragt, ob sie von angeblichen Verwandten angerufen wurde", sagt Wimmer. Das habe die Frau bejaht und sei langsam selber misstrauisch geworden. Wimmer zögerte nicht lange und rief die Polizei, die zur arrangierten Übergabe fuhr und schließlich eine 34-jährige Frau festnahm. "Und schon war es eine Betrügerin weniger, die so einen Betrug abzieht." Vor ein paar Jahren hatte der Bankmitarbeiter schon einmal einen "Enkeltrick" verhindert. Er rief die Polizei, als ein 90-Jähriger 90.000 Euro abheben wollte. Damals konnten die Betrüger zwar nicht gefasst werden, aber Wimmer bewahrte den Mann vor dem Verlust seiner Ersparnisse.

So glücklich gehe das leider nicht immer aus. Da sind sich Wimmer und Siegfried Kollmar einig. Der Polizeivizepräsident spricht von mehr als 200 Fällen jährlich in der Region, in denen "Enkeltrick"-Betrüger insgesamt 300.000 Euro erbeuten. Viel höher sei die Zahl der Versuche, denn oft komme eine Übergabe gar nicht zustande. "Uns werden viele Anrufe gemeldet, aber die Täter verschlüsseln den Standort, damit wir sie nicht zurückverfolgen können." Außerdem seien sie erfinderisch. "Mal geben sie sich als Handwerker, mal als Polizeibeamte oder eben als entfernte Verwandte oder Enkel aus", sagt Kollmar. Deshalb solle man lieber einmal mehr als einmal zu wenig die Polizei rufen.

"Bankmitarbeiter sind die letzten, die den Betrug noch stoppen können", sagt Reiner Greulich, Geschäftsführer des Vereins "Sicheres Heidelberg", und lobt Wimmer. "Es ist wichtig, dass Menschen anderen Aufmerksamkeit schenken - und genau das hat Jürgen Wimmer getan." Siegfried Kollmar rät dem Bankmitarbeiter sogar scherzhaft zu einer Laufbahn als Polizist: "Sie haben eine kriminelle Spürnase."