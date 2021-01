Heidelberg-Emmertsgrund. (pol/rl) Zu einem Unfall auf dem Emmertsgrund kam es am frühen Freitagnachmittag. Ein 73-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 13.15 Uhr auf der Straße "Am Götzenberg" in Richtung der Straße "Im Emmertsgrund" unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam der Peugeot bei nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden Volvo eines 62-Jährigen zusammen.

Bei dem Unfall erlitt der 62-Jährige leichte Verletzungen. Nach dem Zusammenstoß stiegen der Peugeot-Fahrer und sein Beifahrer aus und verließen den Unfallort. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 45.000 Euro Sachschaden.

Während der Peugeot-Beifahrer wenig später wieder an der Unfallstelle erschien, kehrte der Fahrer erst später zurück. Dem 73-jährigen Peugeot-Fahrer fiel es trotz Krücke schwer, zu laufen und er machte einen unsicheren Eindruck.

Gegen den 73-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle zur Prüfung der Fahrtüchtigkeit des 73-Jährigen.