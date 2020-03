Von Ingeborg Salomon

Heidelberg-Emmertsgrund. Gerade in Seniorenheimen, wo ja alle Bewohner durch das Corona-Virus besonders stark gefährdet sind, herrscht derzeit absoluter Ausnahmezustand. Auch im Augustinum auf dem Emmertsgrund sollen die Bewohner in ihren Appartements bleiben, Besuch von außen ist verboten, alle sozialen Aktivitäten liegen brach – und die Angehörigen machen sich Sorgen. Um in dieser schwierigen Situation wenigstens ein paar Lichtblicke zu setzen, haben sich Stiftsdirektor Uwe Hinze und Kulturreferent Max Hilker einiges einfallen lassen.

Eine schön gestaltete Info-Zeitung "Der Tag" wird in unregelmäßigen Abständen in die Briefkästen verteilt. Darin berichtet das Haus über aktuelle Schutzmaßnahmen zu Corona und über Tagesaktuelles. Diese Informationen bekommen jetzt zeitgleich auch die Angehörigen als PDF. Gabriele Maier vom Bewohnerservice setzte sich ans Telefon und fragte persönlich nach, ob man sich in den Mail-Verteiler aufnehmen lassen wolle.

Dazu eine persönliche Bemerkung: Für mich als Tochter ist es eine große Beruhigung, schwarz auf weiß zu lesen, was für meine Mutter gerade wichtig ist. Zwar höre ich das auch täglich am Telefon, aber viele Senioren sind geistig nicht so fit wie meine Mama und können wichtige Informationen deshalb nicht so gut weitergeben. So kann ich mich auch mitfreuen, wenn sich das Haus freundliche Kleinigkeiten einfallen lässt, die dem Personal viel Arbeit machen, den Oldies aber ein Stück Fröhlichkeit und Lebensfreude ermöglichen.

Zu Frühlingsanfang wurden die Senioren beispielsweise eingeladen, sich am Nachmittag auf ihren Balkonen einzufinden und einem Frühlingskonzert zu lauschen, das per Lautsprecher vom Garten aus übertragen wurde. Zu hören waren unter anderem die "Morgenstimmung" aus Edvard Griegs Schauspielmusik "Peer Gynt" sowie "La primavera – Der Frühling" aus den Violinkonzerten "Die Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Für viele war das eine willkommene Abwechslung, zumal das Wetter schön war und frische Luft ja gesund ist. Da das musikalische Ständchen bestens ankam, soll es wiederholt werden, vielleicht auch mal mit Liedern zum Mitsingen, so Hilker.

Weil das traditionelle und sehr beliebte Frühlingsfest als geselliges Beisammensein natürlich auch ausfallen musste, bekam jeder Bewohner ein buntes Primeltöpfchen vor die Wohnungstür. Am Sonntag spendierte das Haus zum Mittagessen, das jetzt an jede Wohnungstür geliefert wird, ein Fläschchen Rotwein.

Im "Tag" informiert nicht nur die Stiftsleitung, sondern auch der Bewohner-Beirat über die "Herausforderung, für deren Bewältigung wirklich alle und alles mobilisiert wurden". Dem Dankeschön für diese enorme Leistung schließe ich mich sehr gerne an.