Bekanntgabe der 20 Schulen, die es in die nächste Runde für den "Deutschen Schulpreis 2019" geschafft haben. Screenshot: Facebookseite des Deutschen Schulpreises

Stuttgart/Heidelberg. (rnz/rl) Die Elisabeth-von-Thadden-Schule gehört zu den 20 Schulen, die den Deutschen Schulpreis 2019 gewinnen können, dessen Hauptpreis 100.000 Euro beträgt. Das teilte die Robert-Bosch-Stiftung mit.

Ähnlich wie bei der Exzellenzinitative für Universitäten will der Deutsche Schulpreis "Leuchttürme" auszeichnen und "exzellente Praxis sichtbar machen". Neben den 100.000 Euro für die beste Schule, verteilt die Stiftung an weitere fünf Schulen zusammen nochmal mehr als 100.000 Euro. Insgesamt hatten sich 78 Schulen für den Preis beworben, davon kamen jetzt 20 in die "Jury-Besuchsrunde".

Bis März 2019 werden Juryteams die 20 nominierten Schulen begutachten. Dabei sollen Gespräche mit Schulleitung, Lehrern, Schülern und Eltern geführt sowie Unterrichtseinheiten und Projekte besucht werden. Dabei bewerte die Jury die Bereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner sowie Schule als lernende Institution.

Nach den Besuchen entscheiden die Juryteams, welche Schulen zur Preisverleihung am 5. Juni 2019 nach Berlin eingeladen werden, an der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen soll. Der Stiftung zufolge könnten bis zu 15 der 20 Schulen eine Einladung erhalten. Schulen, die nicht zu den sechs Hauptgewinnern gehören, erhalten jeweils 5000 Euro und weitere Förderangebote.

2017 landete die Heidelberger Waldparkschule bei dem Wettbewerb auf dem zweiten Platz und gewann 25.000 Euro. 2018 wurde die Mannheimer Kerschensteiner-Schule zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen, gewann aber keinen der Hauptpreise.

Die Liste der nominierten 20 Schulen: