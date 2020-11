Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Streit um die Sanierung rund um die Wasserbecken im Langen Anger in der Bahnstadt geht in die nächste Runde. Dieses Mal waren es CDU-Stadtrat Martin Ehrbar und Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne), die im Haupt- und Finanzausschuss aneinandergerieten.

Seit ihrem Bau im Jahr 2014 sorgen die Wasserbecken in der Bahnstadt immer wieder für Ärger. Die Anlage im Langen Anger ist regelmäßig von Algen befallen. Das führt dazu, dass das Wasser häufig verdreckt ist und stinkt – vor allem im Sommer. Um das Problem ein für alle Mal zu beseitigen, wurde vor zwei Jahren erst das "Wasserbecken 4" saniert. Nun ist im nächsten Jahr das "Wasserbecken 3" zwischen Rehovot- und Cambridgestraße an der Reihe. Kostenpunkt: 810.000 Euro.

Genau das ist für die CDU-Fraktion nicht hinnehmbar. Deshalb beantragten sie auch im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend erneut – wie bereits im Bauausschuss vergangene Woche –, das "Becken 3" komplett vom Wasser zu befreien und umzubauen, beispielsweise zu einem Klimawäldchen. Das sei jedenfalls kostensparend und löse das Problem auch wirklich ein für alle Mal. Die Grünen müssten ein neues Klimawäldchen doch außerdem auch durchaus begrüßen, begründete CDU-Stadtrat Martin Ehrbar. "Es ist in anderen Stadtteilen nicht mehr vermittelbar, dass jetzt wieder 810.000 Euro in die Bahnstadt gepumpt werden", führte Ehrbar, ein Kirchheimer, weiter aus – und bezeichnete die Bahnstadt als "Betonwüste".

Dann hatte Wolfgang Erichson seinen Einsatz. Der Bürgermeister lebte bis vor kurzem selbst in der Bahnstadt – und fühlte sich durch den Kirchheimer Ehrbar und dessen Aussagen offensichtlich persönlich angegriffen. Jedenfalls holte er aus zu einer Liebeserklärung an die Bahnstadt. "Sie ist einer der attraktivsten Stadtteile Heidelbergs", befand er. Jedes Wochenende pilgerten Menschen von überall in die Bahnstadt, um den hohen Naherholungswert dort – insbesondere an der Promenade zum Pfaffengrunder Feld – zu genießen. Darunter seien sicher auch Kirchheimer. Und deshalb müsse man sich gerade nicht "von den Kirchheimern erzählen lassen", man lebe in einer Betonwüste. "Die Bahnstadt – der Vorgarten der Kirchheimer", scherzte denn auch Grünen-Fraktionsvorsitzender Derek Cofie-Nunoo.

Erichson holte unterdessen weiter aus: "Wenn wir jetzt in die Wasserbecken investieren, dann wird der Stadtteil noch schöner und es können noch mehr Menschen in die Bahnstadt pilgern – auch aus Kirchheim." Oberbürgermeister Eckart Würzner stoppte schließlich den Monolog Erichsons. Der fruchtete allerdings scheinbar bei den anderen Stadträten: Sie lehnten den CDU-Antrag mit großer Mehrheit ab (nur Ehrbar und AfD-Stadtrat Sven Geschinski stimmten dafür) – und votierten für die Sanierung.