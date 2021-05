Der „Europäische Hof“ Mitte der Sechzigerjahre (oben, in der Beschaffenheit, wie das Ehepaar von Kretschmann ihn 1965 übernahm) und in seiner heutigen Form (unten). Fotos: zg

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Über eine Million Goldmark zahlten der Hotelier Fritz Gabler und seine Frau, die geborene Heidelbergerin Luise, um das damalige "Hotel de l’Europe" in der Nähe des alten Bahnhofes zu kaufen. Heute, 115 Jahre danach, ist der "Europäische Hof", der sich noch immer im Besitz ihrer Nachkommen befindet, eines der führenden Grandhotels des Landes und kann auf mehr als eineinhalb Jahrhunderte Geschichte zurückblicken. Ein wichtiger Teil dieser Geschichte ist Ernst-Friedrich von Kretschmann, Enkel der Gablers. Er leitete mit seiner Frau Sylvia fast 50 Jahre lang die Geschicke des Hotels. Der RNZ ließ er die zwei nebenstehenden Luftaufnahmen zukommen. Das obere Foto stammt aus den Sechzigern und zeigt den "Europäischen Hof" so, wie das Ehepaar von Kretschmann ihn übernommen hatte.

100 Jahre vor der Übernahme durch die von Kretschmanns war das Hotel unter dem Namen "Hotel de l’Europe" eröffnet worden. Bauherr war der Hotelier Joseph Schrieder, der das Haus aber schon kurz danach wieder verkaufte. Einige Besitzerwechsel später, im Jahr 1906, schlugen dann Fritz und Luise Gabler zu. Sie ließen in den Zwanzigerjahren eine neue Hotelhalle bauen, die mit der Kurfürstenstube bis heute das Aushängeschild des "Europäischen Hofs" ist. Im Zuge dessen wurde auch der Haupteingang umgestaltet, als Vorbau entstanden das Kaminzimmer und die Liselottenstube. 1928/29 wuchs schließlich der dreigeschossige Seitenflügel, der Platz für 20 weitere Zimmer, eine Bar und einen Konferenzraum bot und nördlich an das Haupthaus anschließt.

Infolge der Besatzung Heidelbergs an Ostern 1945 beschlagnahmten die Amerikaner das Hotel. Erst 1955 gaben sie es der Eigentümerin Luise Gabler – ihr Mann Fritz war inzwischen verstorben – zurück. Das Hotel befand sich zu diesem Zeitpunkt in schlechtem Zustand, die Besatzer hinterließen die Räumlichkeiten bis auf wenige Besteckteile komplett leer. Zudem waren die finanziellen Förderprogramme zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft bereits ausgelaufen. Doch Luise Gabler dachte nicht daran, den "Europäischen Hof" aufzugeben. "Trotz aller Hinweise von führenden und befreundeten deutschen Hoteliers und auch anderer Berater wollte sie gerne das Unternehmen erhalten, um es an die Enkelgeneration weitergeben zu können", sagt Ernst-Friedrich von Kretschmann.

Und so kam es schließlich auch. Während Luise Gabler das gegenüberliegende Hotel Viktoria, das heutige Juristische Seminar, an die Universität verkaufen musste, renovierte sie den "Europäischen Hof" von Grund auf und führte ihn mit Hilfe eines Direktors noch bis ins Jahr 1964. Da ihr Sohn Erich in Russland gefallen war und ihre Tochter Edith für eine Hotelkarriere nicht ausgebildet war, traten Enkel Ernst-Friedrich und seine Frau Sylvia die Nachfolge an. Das Ehepaar von Kretschmann läutete eine Phase des Umbaus und der Veränderungen ein. "Wenn wir uns verändern, muss das Hotel das auch tun", so formulierte es Ernst-Friedrich von Kretschmann einmal.

Drei Großbauprojekte verwandelten den "Europäischen Hof" der Nachkriegszeit in seine heutige Form. 1965/66 wuchs der Seitenflügel im Norden um ein weiteres Geschoss. Zehn Jahre später folgte der Bau Friedrich-Ebert-Anlage 1 / Sofienstraße 29 im Südwesten des Gebäudeensembles. 1986 bis 1988 wurde schließlich die alte Parkvilla an der Sofienstraße abgerissen, stattdessen entstanden das Gebäude Sofienstraße 27 und das fünfgeschossige Verbindungs-Gartengebäude bis zum Seitenflügel, der in diesem Zuge erneut aufgestockt wurde.

Nach weiteren Umbauarbeiten und Umnutzungen wie dem Ausbau des Spa-Bereichs im vierten und fünften Obergeschoss des Hauses Sofienstraße 27 übergaben Ernst-Friedrich und Sylvia von Kretschmann das Fünf-Sterne-Hotel 2013 an ihre Tochter Caroline. Sie führt es heute in vierter Generation – und sorgt gemeinsam mit ihrer Mutter Sylvia dafür, dass der "Europäische Hof" auch in Zukunft die erste Adresse für Gäste in Heidelberg und der Region bleibt.