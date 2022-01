Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Sie war ein Meilenstein in der Geschichte eines Familienunternehmens, stand zehn Jahre nach der Eröffnung schon einmal vor dem Aus, prägte einen ganzen Markt und ist jetzt nicht einmal mehr Schutt: die Bauhaus-Filiale in der Bahnhofstraße. Sie war das zweite Haus der heutigen Baumarktkette und wurde im November 1965 feierlich eröffnet. Im Herbst des vergangenen Jahres – 56 Jahre, nachdem dort die ersten Akkuschrauber verkauft wurden – rückten die Bagger an und machten den Baumarkt und das Parkhaus dem Erdboden gleich.

"Sie müssen dort gewesen sein, um zu verstehen, wie sensationell vielfältig und preiswert das Angebot ist", wirbt Bauhaus am Tag der Eröffnung – dem 4. November 1965 – mit einer ganzseitigen Anzeige in der RNZ. Besonders wird hervorgehoben: "Selbstbedienung im ganzen Haus." Zur Eröffnung gibt es Angebote, drei Prozent Rabatt und jeder hundertste Kunde bekommt "eine elektrische Heimwerkermaschine" geschenkt.

Es ist eine Zeit, in der kleine Handwerksbetriebe und Fachgeschäfte die Menschen mit Werkzeugen und Material versorgen, die "Do it yourself"-Bewegung hat von England aus den Kontinent erobert und in Heidelberg führt der Juniorchef der Firma, Heinz Baus, Bürgermeister Arnold Schmidt-Brücken und Amtsrat Frey zur Eröffnung durch den "Supermarkt", wie die RNZ am 9. November berichtet. Damals ist die Filiale auf 2000 Quadratmetern im Untergeschoss untergebracht. Daneben und darüber parkten Autos.

Doch das Parkhaus hat keine zehn Jahre später schon Probleme: "Das Parkhaus Mitte an der Bahnhofstraße steht seit Mittwoch unter Zwangsverwaltung", schreibt die RNZ am 15. November 1974. Die Eigentümerin des Grundstücks, die Firma Parkhaus Heidelberg, Ladendorff & Co. KG in Essen, schien in finanzielle Schwierigkeiten geraten zu sein. Der bekannte Heidelberger Anwalt Jobst Wellensiek übernimmt das Ruder, die rund 300 Mieter im Parkhaus Mitte werden informiert. Dazu gehören neben den Stellplatzmietern und dem Bauhaus auch die BP-Tankstelle und die Imbissstube, die vom Besitzer des Hotels Köhler betrieben wird. Gleichzeitig mit der Zwangsverwaltung wird auch die Zwangsversteigerung beantragt.

Kurze Zeit später wird bekannt: Die Stadt will das Bauhaus aus dem Parkhaus schmeißen. Ende 1975 soll der Baumarkt die Fläche räumen. Doch die Firma, die zu dieser Zeit schon über 20 Niederlassungen hat, wehrt sich, berichtet die RNZ am 16. November 1974. Der Mietvertrag sei bereits verlängert worden und bis 1980 gültig.

Mit der Versteigerung des Parkhauses läuft es nun nicht wie geplant. Am 29. August 1975 heißt es in der RNZ: "Parkhaus Mitte ist noch zu haben". 6,4 Millionen Mark soll es wert sein, beim Zwangsversteigerungstermin wurde lediglich ein Angebot angegeben: Mit 2,3 Millionen Mark lag es allerdings so weit unter der Sieben-Zehntel-Grenze, dass andere Gläubiger prompt die Versagung des Zuschlags beantragten.

Bauhaus schafft im November 1975 dann Fakten und kauft das Parkhaus – aber nicht direkt, wie die RNZ damals schreibt: "Das Amtsgericht Heidelberg hat gestern der Firma Gutenbergstraße, Grundstücks- und Vermögensverwaltungs-GmbH in Heidelberg den Zuschlag erteilt. Bei der im Oktober ins Handelsregister eingetragenen Firma handelt es sich um ein Unternehmen der Bauhaus-Gruppe, das jedoch nach Angaben eines Firmensprechers mit dem Bauhaus selbst nichts zu tun haben soll. Der Zuschlag wurde zum Meistgebot des letzten Versteigerungstermins erteilt, das bei 2.930.000 Mark lag." Die Stadt lenkt nun ein: Sie würde einer Nutzungsänderung des Parkhauses zustimmen, wenn "sich der Eigentümer vertraglich verpflichtet, insgesamt 620 Stellplätze einschließlich des Eigenbedarfs für das Bauhaus zur Verfügung zu stellen".

"Bauhaus Heidelberg noch attraktiver, Wiedereröffnung nach großem Umbau – jetzt über 600 Stellplätze", titelt die RNZ am 8. Juli 1977. "Nach siebenmonatiger Bauzeit präsentiert sich jetzt an der Kurfürsten-Anlage ein völlig neugestaltetes, übersichtliches Facheinkaufszentram für Werkstatt, Haus und Freizeit, das noch größer, schöner und moderner geworden ist." Über eine breite Rolltreppe gehe es nun aus den neu hinzugewonnenen Räumen im Erdgeschoss bequem ins Untergeschoss.

2010 wird in Heidelberg die zweite Bauhaus-Filiale in der Eppelheimer Straße eröffnet. Zehn Jahre später wird bekannt, dass das alte Bauhaus weichen muss. 2021 wird es schließlich von der Firma "Diringer & Scheidel" abgerissen. Hier sollen nun ein Platz und Gebäude mit Wohnungen und Einkaufsmöglichkeiten entstehen.