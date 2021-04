Etwa 50 Menschen versammlten sich an der Schwanenteichanlage, um gegen die Corona-Schutzverordnung zu demonstrieren. Foto: rie

Heidelberg. (rie) Die Polizei ist am Samstagnachmittag mit rund 60 Beamten in der Schwanenteichanlage im Heidelberger Stadtteil Bergheim. Grund ist eine Ansammlung von zwischenzeitlich rund 50 Menschen, die dort gegen staatliche Corona-Maßnahmen protestieren wollten. Die Stadt Heidelberg hatte diese Demo allerdings am Freitag mit Verweis auf die aktuelle Infektionslage untersagt.

Die Polizei forderte die Demonstranten mehrmals auf, die Anlage zu verlassen. Foto: rie

Die Anmelder des Protests waren nicht juristisch gegen das Verbot vorgegangen. Einige Demonstranten waren um 13 Uhr aber dennoch in den Park neben der Stadtbücherei gekommen und hatten versucht, ihren Protest durchzuführen. Drei Mal forderte die Polizei per Lautsprecher die Demonstranten auf, die Schwanenteichanlage zu verlassen.

Die Polizei erteilte Anzeigen und Platzverweise. Foto: rie

Gegen 13.30 Uhr hatten fast alle Demonstranten den Park verlassen, lediglich wenige einzelne Personen weigerten sich zu gehen. Diesen werden nun angezeigt und des Platzes verwiesen.