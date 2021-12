Von Julia Schulte

Heidelberg. Als der Heidelberger Student Freddy Bachmann 2016 als Schüler das erste Mal nach Malawi reiste und dort die Partnereinrichtung seiner damaligen Schule besuchte, erkannte er sofort, dass Handlungsbedarf besteht. Denn es gab dort zwar Computer und engagierte Lehrkräfte, aber das Internet war teuer oder nicht verfügbar und Schulbücher waren Mangelware. Bachmann wusste, dass einige Seiten wie Wikipedia auch offline verfügbar gemacht werden können und bastelte zusammen mit seinem Mitschüler Niels Kunz aus einem Mini-PC einen Server, von dem Informationen ohne Internetzugang abgerufen werden konnten.

Was als kleines Projekt im Rahmen einer privat organisierten Reise begann, ist heute zum Verein "Next Generation Africa" und einem digitalen Bildungsprojekt in Malawi geworden. "Das Feedback war damals so überwältigend, dass wir gemerkt haben: Hinter dem Projekt steckt mehr", erzählt Bachmann. Und er sollte recht behalten: In diesem Herbst bekam der 22-Jährige für seinen Verein, dessen Mitgründer Kunz ist, in Bonn die Eine-Welt-Medaille vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und damit eine der höchsten Auszeichnungen des Hauses für außergewöhnliches Engagement verliehen.

Bei seiner ersten Reise nach Malawi sah Bachmann auch, mit welchen Mitteln die Lehrer an der Partnerschule versuchten, ihren Schülern Wissen zu vermitteln. "Es gab drei Chemiebücher für eine ganze Stufe, und die Lehrkräfte benutzten zwei Stücke Kreide, um den Schülern zu zeigen, wie die Erde um die Sonne rotiert", erinnert sich Bachmann. Was es jedoch auch gab: einen Computerraum, der von einer großen Hilfsorganisation gespendet worden war. Bachmann zufolge sei dies ein typisches Beispiel für sogenannte "stranded resources" gewesen, also Spenden, hinter denen kein Konzept steht, wie diese eingesetzt werden sollen. "Das Problem ist: Malawi ist das Land mit dem fünftteuersten Internet weltweit – und es ist gleichzeitig das fünftärmste Land", erklärt Bachmann. Die Schülerinnen und Schüler hätten also überhaupt keine Medienkompetenzen entwickeln können. Zusammen mit seinem Mitstreiter habe er die Grundlage des Computerraums nutzen wollen, und so bauten die beiden über den Mini-Server eine digitale Bibliothek auf, das Herzstück des Projekts. Über einen Browser können darin verschiedene Inhalte abgerufen werden. Die Aufstellung dieser Inhalte erfolgte gemeinsam mit den Lehrern, mit denen Bachmann und Kunz die Lehrpläne durchgingen.

Bis heute haben auf diese Weise 10.000 Schüler an acht Projektschulen Zugang zu der Xulendo Digital Library und damit zu modernen und anschaulichen Lerninhalten erhalten. Wird das Projekt an einer Schule neu eingeführt, organisiert Bachmanns Verein einen Workshop, bei dem die Lehrer und auch die Schüler in den Umgang mit den Lernprogrammen eingewiesen werden. Besonders wichtig ist ihm dabei, dass die Leute vor Ort das Projekt selbst tragen und weiterentwickeln – und das tun sie: "Die Lehrkräfte sind sehr engagiert. Sie sehen den Bedarf, arbeiten sich ein und bemühen sich, obwohl sie selbst häufig nicht so fit im Umgang mit Technik sind und nur ein niedriges Gehalt bekommen", so Bachmann. Vor allem als zu Beginn der Corona-Pandemie auch in Malawi die Schulen geschlossen wurden, sei das Engagement der Lehrer vor Ort groß gewesen. Während die Schüler zu Hause ohne Internet und Bücher saßen, erarbeiten Bachmann und seine Mitstreiter zusammen mit den Lehrern Inhalte, die sie auf CDs an die Schüler verschickten. Außerdem seien über den lokalen Radiosender Lerninhalte ausgestrahlt worden und man habe Videounterrichtsstunden aufgenommen und diese per Whatsapp verschickt. Diese Stunden kommen jetzt auch in die digitale Bibliothek des Vereins und Bachmann arbeitet bereits an einem neuen Projekt: Gemeinsam mit malawischen Autoren produziert seine Organisation aktuell digitale Schulbücher, die dann landesweit frei zur Verfügung gestellt werden sollen.

Natürlich sei das alles viel Arbeit und sein Engagement sei nicht immer ganz einfach mit seinem VWL-Masterstudium zu vereinbaren, so Bachmann. Aber er sehe einfach immer wieder, dass es die Arbeit Wert sei, denn der Zugang zu Bildung sei der Schlüsselfaktor für Fortschritt. Und auch das positive Feedback, das er von den Schülern erhalte, sei eine große Motivation. Ganz besonders stolz ist Bachmann darauf, dass jetzt einige Lehrer vor Ort auf Grundlage seiner Arbeit selbst eine Organisation gegründet haben, um Lerninhalte zu erstellen.

Info: Die Projekte von Next Generation Africa sind spendenbasiert. Unter www.nextgenerationafrica.org/spenden/ können auch kleine Beträge gespendet werden – die Produktion einer Buchseite kostet beispielsweise 30 Euro.