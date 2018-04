Von Karla Sommer

Heidelberg. "Totalauflösung in einer herrschaftlichen Villa" - von dieser Anzeige, drei Mal in der RNZ erschienen, waren viele elektrisiert. Und deshalb pilgerten viele Neugierige am Wochenende und am Montag zum Schloss-Wolfsbrunnenweg 48.

Aber Schnäppchen, wie man sie vom Flohmarkt kennt, gibt es in dem vierstöckigen Jugendstilgebäude nicht, obwohl das Inventar wie Möbel, Lampen, Bilder und Kunstgegenstände auf Nachfrage im Preis deutlich reduziert wird. Billig ist das dann aber immer noch nicht - und es hat auch nicht alles in der schmucken, aber nun mit rund 500 Exponaten überladenen Villa gestanden oder gehangen. Viele Gegenstände findet man in Texten und auf Fotos in Internet-Artikeln über den Veranstalter Peter Lindenfeld und seine Aktivitäten wieder.

Die zum Verkauf stehende Villa, umgeben von einem parkähnlichen Grundstück von 1500 Quadratmetern, ist für die sogenannte "Totalauflösung" von oben bis unten mit mehr oder weniger antiken Gegenständen versehen worden, die auf die Besucher anscheinend großen Eindruck machen. Nicht jeder bekommt so schnell die Gelegenheit, derart pompöse Sitzgarnituren, reich verzierte Schränke oder einen handsignierten Braque zu sehen und für nachgefragte 29.000 Euro zu erwerben.

Der Sarough-Teppich für 3900 Euro, der vorher, so entnimmt man es dem diskreten kleinen Aufkleber, für 6900 Euro angeboten war, ist einer Dame noch zu teuer, wohingegen eine schöne, aber nicht antike Schale für 700 Euro schon eher in Betracht kommt.

Zwischen Stilmöbeln und Antikem, Kuriosem, Kitsch und Kunst wird es einem bei dem Rundgang durch das alte Haus beinahe schwindelig, während einige der Besucher schon die ersten Schätze - in Form von Kleinmöbeln, Bildern, Bronzeplastiken, Schalen und Geschirr - in das hübsche Gartenhaus zur Lagerung tragen lassen. Die Kuriositäten - wie eine nackte Frau als Lampe, ein Krokodil mit einer Uhr im Maul oder ein Hund mit einem Tablett in der Schnauze - warten noch auf ihre Liebhaber.

Zu den Neugierigen zählt am Samstag auch eine Mutter mit ihrem Sohn aus Plankstadt. Sie standen morgens als erste vor dem zum Verkauf stehenden Schlierbacher Anwesen, wild entschlossen, etwas Passendes zu erwerben. Nun schleichen sie um ein englisches Stilmöbel-Ensemble, ein Mahagonitisch mit acht passenden Stühlen. Und schon beginnen sie, mit Händler Peter Lindenfeld aus dem hessischen Stetten, der seinen Firmensitz in Frankfurt hat, zu verhandeln.

Dabei ist man, es sei denn man hat den nötigen Sachverstand, auf dessen Expertise angewiesen. Die wollen die beiden Plankstädter aber gar nicht einholen, obwohl ein Fachmann gegenüber der RNZ erklärte, dass für solche Gegenstände auch unaufgefordert der Nachweis erbracht werden muss, woher sie stammen. Beide haben sich in Tisch und Stühle derart verliebt, dass sie mit dem zuletzt herausgeschlagenen Komplettangebot von 9800 Euro zufrieden sind. Schließlich hat das Ensemble vor der Verhandlung mit dem Lindenfeld über 20.000 Euro gekostet.

Und weil’s so schön ist, kommt noch ein hübscher Eckschrank aus Wurzelholz hinzu (reduziert von 8900 auf 4600 Euro) sowie ein kurioser, ein Meter hoher Toilettenpapierhalter aus Bronze. Harte Verhandlungen der beiden führen schließlich zu einem Endpreis von 12.500 Euro für alles. Sie sind zufrieden, können gleich vor Ort mit der Kreditkarte bezahlen und sich alles nach Hause liefern lassen.

Dieser Vorgang hat in ganz Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz, Methode. Lindenfeld räumt, so steht es in seinen Anzeigen, zum Verkauf stehende Immobilien, lagert deren Inventar ein und bestückt damit deutschlandweit Villen, die zum Verkauf stehen. So erscheinen die Immobilien voll eingerichtet in einem gefälligeren Umfeld, und die ausgemusterten Möbel finden meist zahlungskräftige Käufer.

So auch in Heidelberg. Am Montagnachmittag ist die Villa immer noch gut besucht. Und merkwürdigerweise ist das Haus immer noch vollgestellt. "Gut ein Drittel ist verkauft," freut sich Lindenfeld und hat sofort nachgefüllt. Weil es so gut lief und wohl noch genug in seinem Depot schlummert, wird das Spektakel am kommenden Wochenende wiederholt. Und wem nicht das Interieur, sondern die Villa selbst am besten gefällt, kann auch da zuschlagen - für 3,8 Millionen Euro.