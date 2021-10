Heidelberg. (ani) In Teilen der Altstadt soll der Verkauf von Alkohol zum Mitnehmen in der Nacht verboten werden. Das verkündete Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag in einer Pressekonferenz. Die Stadt will damit auf den neuen Party-Hotspot Alte Brücke reagieren. Anwohner beschweren sich dort seit dem Sommer über Lärm bis spät in die Nacht, zunehmende Vermüllung und teilweise auch über Randale.

Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp. Foto: Rothe

Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp erklärt zu dem Würzner-Plan auf RNZ-Anfrage: "Ich verstehe, dass der Oberbürgermeister mit dem Verbot ein Signal senden möchte, dass die Stadt etwas tut für ihre Bürger. Eine nachhaltige und langfristige Lösung ist das Verbot aber nicht."

Vielmehr müsse man in der Stadt ein Angebot schaffen für die jungen Menschen, Orte, wo sie sich treffen und feiern können. "Aktuell sehe ich nicht, wo die 16-Jährigen abends hingehen sollen." Mit dem Feierbad 21 auf dem ehemaligen Gelände des alten Schwimmbadclubs sei im Sommer ein solcher Ort geschaffen worden. Kneipp habe sich dafür eingesetzt, dass im Winter ein neuer Ort für das "Feierbad" gefunden wird. Doch diese Idee wurde laut Kneipp nun begraben – "das bedauere ich sehr", so der Nachtbürgermeister.

Dafür geht es laut Kneipp voran mit der sogenannten Awareness-Kampagne. Dabei geht es beispielsweise um die Sensibilisierung der Nachtschwärmer für die Schlafbedürfnisse der Anwohner. Die Kampagne soll als weiterer Baustein zum Alkoholverkaufsverbot für eine Beruhigung der Lage sorgen: an der Alten Brücke und generell in der Altstadt, im Sommer aber auch an der Neckarwiese. Kneipp zufolge wurden in der Verwaltungskonferenz am Montag entsprechende Gelder für diese Kampagne zur Verfügung gestellt. An der Erstellung von Flyern, Bierdeckeln, Bannern und mehr arbeite man derzeit mit einer Heidelberger Werbeagentur. Das Ziel: "Wir wollen die Leute abholen, bevor es zum Exzess kommt", so Kneipp. Feiernde sollen auf die ebenfalls berechtigten Interessen der Anwohner aufmerksam gemacht werden. Zudem sollen Konfliktmanager Gruppen, die Ärger machen könnten, gezielt ansprechen.

Kneipp ist wichtig, dass es sich bei diesen "Managern" um geschultes Personal mit Know-how handelt. "Das müssen gute Leute sein", sagt Kneipp. Deshalb sei man derzeit auch in Gesprächen mit dem Jugend- und dem Sozialamt. Die Konfliktmanager sollen erst einmal vermehrt in der Altstadt unterwegs sein, an der Alten Brücke natürlich, aber auch in der Unteren Straße und am Uniplatz. Sobald das Wetter aber wieder besser werden, sollen die Teams laut Kneipp auch an der Neckarwiese unterwegs sein. Zum Zeitplan sagt er: "Das kommt alles so schnell wie möglich."