Heidelberg. (RNZ) Die Heidelberger Kunstmalerin Katja Schmid-Herle ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Seit den 1980er Jahren hatte sie erfolgreich an zahlreichen Künstlerwettbewerben in der Region teilgenommen, sie beteiligte sich an Ausstellungen etwa in Lampertheim, Schwetzingen, Worms, Heppenheim, Öhringen und sogar an der internationalen Miniatur-Biennale im kanadischen Quebec.

Schmid-Herle wurde 1923 in Bürstadt geboren. Mit 24 Jahren erhielt sie vom Hessischen Kultusministerium ein Begabten-Stipendium für die Akademie Otto Stößinger in Mannheim. Die Universität Heidelberg und das Landratsamt Heppenheim besitzen einige ihrer Werke. "Sie war eine begnadete Künstlerin und ein ganz besonderer Mensch, der eine große Lücke hinterlässt", schreibt ihre Tochter Sylvia Bayer an die RNZ. Katja Schmid-Herle starb am 25. Mai im Kreis ihrer Familie.