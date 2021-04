Von Sarah Hinney

Heidelberg. Eine umsichtige Spaziergängerin, Falkner Uwe Jacob, Förster Wolfgang Ernst und die Mitarbeiter im Heidelberger Forstamt haben gemeinsam einem kleinen Kauz das Leben gerettet. Vor gut zwei Wochen waren gleich zwei der kleinen, flauschigen Federbündel am Königstuhl in der Nähe vom Arboretum aus acht Metern Höhe aus dem Nest gepurzelt. Einer der beiden Käuze überlebte das nicht.

Eine Waldbesucherin fand jedoch den anderen Vogel und überlegte nicht lange: Sie schnappte sich den kleinen Kerl, brachte ihn in die Falknerei Tinnunculus und übergab ihn dort in die Obhut von Uwe Jacob. Vermutlich war das sein großes Glück – wer könnte sich besser um ein Eulenbaby kümmern als die Vogelprofis auf Heidelbergs höchstem Berg? "Zwei Wochen lang wurde der Kauz in der Falknerei aufgepäppelt und gefüttert, dann ging es ihm wieder gut", berichtet Tillmann Friederich vom Forstamt Heidelberg der RNZ.

Als die Nachricht von Uwe Jacob kam, dass der Vogel wieder fit sei, ging alles ganz flott. Und seit Mittwoch ist die Kauzfamilie nun wieder vereint – allerdings nur dank des ziemlich abenteuerlichen Einsatzes von einem Waldarbeitertrupp, der spontan alles stehen und liegen ließ und sich um den Kauz kümmerte. Felix Grimm, der als Baumkletterer ausgebildet ist, kürzt normalerweise Äste in luftiger Höhe, jetzt bugsierte er den Vogel zurück ins Nest.

Waldarbeiter kletterten in acht Meter Höhe zum Nest in einer abgestorbenen Buche. Fotos: Wimmer

Dazu musste Grimm allerdings erst einmal in acht Metern Höhe auf den Torso einer abgestorbenen Buche klettern. Oben angekommen, entdeckte Grimm tatsächlich die Nisthöhle und darin drei weitere Kauzkinder. Über eine Zugleine wurde der "Findling" in einem Baumwollsäckchen zum Nest hochgezogen und konnte so unbeschadet zu seinen Geschwistern in die Nisthöhle gesetzt werden. Damit er nicht noch mal herausfallen würde, verschlossen die Arbeiter den unteren Teil der Nisthöhle sicherheitshalber mit einem Holzstück.

"Dass kleine Käuze aus ihren Nestern fallen, kommt gar nicht so selten vor", berichtet Tillmann Friederich. "Oft krabbeln die Kleinen dann wieder hoch oder auf einen anderen Baum. Auch dort werden sie dann von den Eltern weiter versorgt – solange die Jungen gesund sind. Wenn nicht, sind die Eltern leider gnadenlos", sagt Friederich.

Ende gut, alles gut: Aus dieser Baumhöhle war der kleine Kerl zuvor gestürzt. Fotos: Wimmer

Dass die Spaziergängerin den kleinen Vogel auflas und er nun zwei Wochen in der Obhut von Menschen verbrachte, macht hingegen nichts. "Die Eltern nehmen die Jungen problemlos wieder an", so Friederich. Waldkäuze brüten übrigens bevorzugt in Baumhöhlen. Die kleinen Eulen ernähren sich hauptsächlich von Mäusen und Insekten. Wenn sie erst einmal erwachsen sind, können Waldkäuze bis zu 19 Jahre alt werden. So sieht hoffentlich auch der Waldkauz vom Königstuhl nach seiner Rettung noch einem langen Leben entgegen. Aber jetzt muss er erst einmal fliegen lernen.