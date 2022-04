Von Arndt Krödel

Heidelberg. Das Gebäude und seine Lage sind ein Traum: Von der an den Wald grenzenden, im Jugendstil erbauten Villa Braunbehrens im oberen Teil der Kohlhofsiedlung schweift der Blick über die malerischen Streuobstwiesen am Hang gegenüber und weiter in die Ferne, wo man den Kraichgau erahnt. Die prächtige Immobilie mit ihrer über 100-jährigen Geschichte stand seit sechs Jahren leer, doch mittlerweile ist sie aus dem Dornröschenschlaf erwacht.

Die Villa Braunbehrens im Kohlhof 9, Teil einer Siedlung auf dem Höhenzug des Königstuhls, wurde zwischen 1912 und 1914 im Auftrag von Maria von Braunbehrens gebaut, die anlässlich eines Kuraufenthalts im benachbarten Kurhotel den Plan dazu gefasst hatte. Der Architekt des heute unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes war ein Schüler des belgischen Architekten und Designers Henry van de Velde, der als Wegbereiter des Bauhaus gilt. > 1940 wurde die Villa an die IG Farben vermietet, die auch das nahe Kurhotel erworben hatte, und diente als deren Direktorensitz. Von 1945 bis 1950 lebte und arbeitete der Komponist Wolfgang Fortner in dem Gebäude, umgeben von einer Gruppe junger Musiker und Komponisten, zu denen auch Hans Werner Henze zählte. > Ab 1959 betrieb der Gastronom Karl Ehmann ein Café in der Villa, das zu einem beliebten Ausflugsziel der Heidelberger wurde. Um 1970 kam die Immobilie in den Besitz der Stadt Heidelberg, die sie ab 1985 günstig an den Bildhauer Klaus Horstmann-Czech verpachtete, der dort bis März 2016 lebte. ark

Eine Gruppe von engagierten Menschen aus der Metropolregion möchte das denkmalgeschützte Gemäuer nun sanieren und mit neuem Leben füllen: Kunst- und Kulturschaffende, Architekten und Handwerksmeister, Geschäftsleute und Wissenschaftler, die sich in dem Kollektiv BBHD – die Abkürzung steht für Braunbehrens Heidelberg – zusammengeschlossen haben, der Rechtsform nach eine gemeinnützige GmbH. Nach ihrem Konzept entsteht auf dem Kohlhof nicht nur eine Künstler- und Musikresidenz, sondern auch eine Gastronomie mit Café und Biergarten. Darüber hinaus werden Kurse im Kreativ- und Handwerksbereich angeboten.

Der Startschuss für das soziokulturelle Projekt fällt zum Jahreswechsel 2022/23. Bis dahin ist noch jede Menge zu tun. "In den nächsten zwei bis drei Wochen rüsten wir ein", kündigt BBHD-Initiator und Geschäftsführer Till Meybier die Fassadenarbeiten an. Der gebürtige Heidelberger hat früher in der Immobilienwirtschaft und der Denkmalpflege gearbeitet und kennt das Terrain, das jetzt sein Wirkungsfeld ist, bestens: "Auf dem Hang gegenüber habe ich als Kind im Winter Schlittenfahren gelernt", erinnert er sich. Als Dreijähriger war er auch im damals in der Villa betriebenen Café Ehmann. Das weiß er aus den Erzählungen seiner Eltern, die auf dem Kohlhof Freunde hatten.

Ein Teil des Kollektivs BBHD, das die Villa Braunbehrens wieder mit Leben füllen und für Gäste öffnen will (v.l.): Linda Dröge, Till Meybier und Steffen Kronemayer. Foto: Rothe

Im Garten des mit Schiefer gedeckten Hauses, für das die BBHD-Gruppe vor zwei Jahren im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag des Gemeinderats mit einem 60 Jahre währenden Erbbaurecht erhielt, wurden bereits die Sträucher und Bäume zurückgeschnitten. Hier öffnet, wenn alles nach Plan läuft, im Mai 2023 ein Biergarten mit maximal 60 Plätzen. Darauf mussten Heidelberger und Gäste an diesem Ort viele Jahre warten, nachdem 2014 das Ausflugslokal "Alter Kohlhof" zumachte. Die Außenanlage wird auch eine kleine Terrasse für Kurse, einen Kräutergarten, zwei Boule-Bahnen sowie einen Parkplatz enthalten. In zwei Innenräumen im Parterre sowie auf der Veranda der Villa Braunbehrens wird es außerdem ein Café geben, das an die alte Tradition des "Ehmann" anknüpft.

In der Gastronomie will man ausschließlich mit regionalen Produkten aus Kleinstbetrieben arbeiten und verspricht, dass die Gerichte preislich für jedermann bezahlbar sind. Dass auch vegetarische und vegane Küche geboten wird, dafür garantiert die ebenfalls bei BBHD engagierte Unternehmensberaterin Linda Dröge, die in Mannheim ein veganes Restaurant betreibt. Da die aktuellen Ernährungsgewohnheiten immer mehr in diese Richtung gingen, "haben wir gesagt, die Karte könnte eigentlich vegetarisch sein und das Fleisch ist halt das Extra". Während des Winters will man gastronomisch mit sogenannten Pop-up-Konzepten arbeiten, also vorübergehenden Angeboten. "So kreativ, wie dieses Haus werden wird, soll eigentlich auch die Gastro sein", kündigt Dröge an. Und vielleicht, so verrät sie, gibt es schon in der diesjährigen Weihnachtssaison kleine Angebote, sofern die Sanierung des Hauses gut läuft.

Spätestens im Winter sollen auch die Kunst- und Musikresidenzen in der Villa Braunbehrens fertig sein. Die Künstler, die jeweils zwei bis drei Monate bleiben, haben dann die nötige Ruhe für ihre Arbeit, die während der Biergartensaison nicht gegeben wäre. Dafür werden zwei Wohnungen instand gesetzt, von denen eine möglichst schon im August bezogen werden kann: Denn das oberste Geschoss ist für geflüchtete Künstler aus der Ukraine als Residenz reserviert, aber auch russische Kulturschaffende sollen Aufnahme finden. Bei der Vermittlung arbeitet die BBHD-Gruppe mit der Nichtregierungsorganisation "Artists at Risk" (AR) aus Finnland zusammen, die sich um Künstler kümmert, denen Gefahr an Leib und Leben droht.

Die Ausschreibung für eine Residenz im Bereich der Bildenden Kunst in der Villa Braunbehrens startet im Herbst. Wer sich bewerben möchte, sollte wissen: Die Initiatoren legen den Schwerpunkt auf Frauen. Damit möchte man nach den Worten von Till Meybier bewusst einen "Gegenakzent zum männlich dominierten Mainstream" setzen. Großes Ziel für die Zukunft sind Wissenschaftsresidenzen, damit Bildende Künstler, Musiker und Forscher aus verschiedenen Sparten ein Thema gemeinsam bearbeiten können und so interessante Perspektiven und Denkweisen entstehen. Bei Atelier- und Werkstattbesuchen oder mit Ausstellungen soll die Öffentlichkeit in die Arbeit der Residenten einbezogen werden.

Blick in den Wintergarten. Foto: Rothe

Während in den Übergangsjahreszeiten und im Winter die Künstlerresidenzen im Vordergrund stehen, gibt es im Sommer, parallel zur Gastronomie, ein vielfältiges Kursprogramm. Es richtet sich an Heidelbergerinnen und Heidelberger aller Altersgruppen – mit Kindern und Jugendlichen im Fokus. "Unser Ziel ist es, eine Bereicherung der Gesellschaft darzustellen", erklärt Meybier.

Auf die vielfältigen kreativen und handwerklichen Kurse darf man gespannt sein: Geplant sind zum Beispiel ein Bildhauerkurs mit kunsthistorischer Begleitung, der Nachbau von Designklassikern mit Holz ("Vom Baum zum Stuhl") oder Metallgussarbeiten. Auch Kurse "Vom Handwerk fürs Handwerk" sind vorgesehen, die sich etwa mit Fragen beschäftigen wie: "Wie wurde das Aufmaß in der Gotik gemacht?".

Kleinere Veranstaltungen sind in der Villa Braunbehrens schon dieses Jahr geplant: Den Anfang macht am 5. Mai das Heidelberger Queer-Festival mit einem Film- und Diskussionsabend.

"Die Eichendielen wären heute unbezahlbar"

Beim Gang durch die Räume der Villa am Kohlhof, in denen bis 2016 der Bildhauer Klaus Horstmann-Czech wohnte, erstaunt deren guter baulicher Zustand. "Es ist wirklich ein faszinierend gut erhaltenes Haus", schwärmt BBHD-Geschäftsführer Till Meybier von der Gruppe BBHD, welche die Villa Braunbehrens saniert. Deswegen scheint ihm der Sanierungsaufwand nicht so hoch, wie man das vielleicht bei einem über 100-jährigen Gebäude, das lange leer stand, erwarten würde.

Die Villa Braunbehrens ist gut erhalten. Hier ein Blick in das Treppenhaus. Foto: Rothe

Die gesamte Villa hat einen gegenwärtig unter Sisalmatten verborgenen Eichendielenboden, "was heute nicht mehr zu bezahlen wäre", so Meybier, und der sei in hervorragendem Zustand. Bei der Sanierung wolle man sich möglichst nah an das Entstehungsjahr 1912 halten. In den Räumen finden sich noch heute alte Kachelöfen aus dem Heinstein-Werk. Die Fensterscheiben sind original erhalten – bis auf solche, die, wie etwa im zukünftigen Atelier des Residenzkünstlers, aus den 1980er Jahren stammen und durch Originalfabrikate ersetzt werden.

Die Elektrik im Haus ist schon dreiadrig, erzählt Meybier: "Da kann man viel lassen, muss es dann halt überarbeiten." Im Sanitärbereich sind natürlich Zu- und Abwasserleitungen neu zu legen. Im Keller werden Besuchertoiletten installiert, die ehemalige Garderobe wird in ein Behinderten-WC umgebaut. Geheizt werden soll die Villa zukünftig mit Pellets.

"Wir haben das große Glück, sowohl für die Wohnungen als auch den Biergarten oder etwa das Eingangstor über Handwerksmeister zu verfügen, die zugleich Restauratoren sind", spricht Meybier die wichtigen Unterstützer bei der Sanierung an. Geld bekommen sie dafür nicht. "Wenn das Engagement nicht von den Handwerkern käme, wäre das hier gar nicht finanzierbar", sagt der Banker Steffen Kronemayer, bei BBHD für die Finanzen zuständig. (ark)