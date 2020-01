Am 28. Januar 2019 fuhr der erste Elektrobus vom Hauptbahnhof zum Karlsplatz in die Altstadt. Foto: Rothe

Heidelberg. (pne) Vor einem Jahr nahmen die Elektrobusse der Linie 20 ihre Arbeit auf. Wie fällt das vorläufige Fazit aus? Wo gibt es noch Verbesserungsbedarf? Und: Wie steht es um die Zukunft der Linie? Die RNZ hat beim Betreiber, der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), nachgefragt.

Wie viele Elektrobusse sind derzeit in Heidelberg im Einsatz? Aktuell sind es drei Fahrzeuge – allesamt auf der Linie 20.

Fahren künftig noch mehr Elektrobusse durch Heidelberg? Ja. Laut RNV sollen sieben weitere Elektrobusse im Jahr 2022 dazukommen.

Warum haben die Elektrobusse mittlerweile drei und nicht mehr zwei Türen, wie zu Beginn? Das, erklärt die RNV, liege daran, dass die anfangs in Heidelberg eingesetzten Fahrzeuge ursprünglich für den Einsatz im Mannheimer Verkehrsgebiet vorgesehen waren. Im April 2019 wurden die dreitürigen Busse für Heidelberg geliefert. Diese pendeln seitdem zwischen Hauptbahnhof und Altstadt, während die zweitürigen Busse mittlerweile in Mannheim unterwegs sind.

Warum fuhren gelegentlich auch Dieselbusse auf der Linie 20? Der Einsatz der E-Busse sei ein Pilotprojekt mit neuer Technik, erklärt ein Sprecher der RNV. "Dies hat in der Anfangszeit dazu geführt, dass hin und wieder kleinere technische Probleme gelöst werden mussten und somit auch Dieselbusse ,eingesprungen’ sind." Mittlerweile sei die Zuverlässigkeit der E-Fahrzeuge aber genau so hoch wie die von Dieselbussen. Der Unterschied: Die E-Busse müssen öfter zu Routinekontrollen in die Werkstatt, um die Leistungsfähigkeit der Technik zu überwachen.

Wie fällt das Fazit der RNV aus? In technischer Hinsicht sei das Fazit durchweg positiv, so der Sprecher. "Für eine eher kurze Linie wie die Linie 20 sind konventionelle E-Busse, die über eine normale Batterie verfügen und im Depot aufgeladen werden, sehr gut geeignet." Mittel- und langfristig wolle man aber vermehrt auch Wasserstoffbusse in Heidelberg einsetzen – vor allem wegen ihrer deutlich höheren Reichweite und der vielen bergigen Strecken im Stadtgebiet.