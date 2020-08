Heidelberg. (pol/mün) Es war nicht nur ein kleiner Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Ziegelhausen - das Feuer am Samstagnachmittag war offenbar das Resultat eines gewalttätigen Angriffes eines 66-Jährigen gegen seine Ehefrau und seine beiden Töchter. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft erst jetzt am Dienstag bekannt.

Der 66-Jährige soll nach einem Streit in der Wohnung der Familie eine Feuerwerksbatterie gezündet und seine Frau damit beschossen haben. Sowohl die Ehefrau als auch die beiden Töchter der Eheleute flüchteten in verschiedene Zimmer.

Durch die umherfliegenden Feuerwerkskörper wurden zunächst Teile der Wohnung und des Mobiliars in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich aus und es entstand eine hohe Konzentration an giftigen Rauchgasen.

Letztlich gelang es der Ehefrau, die sich leichte Brandverletzungen im Gesicht und an den Oberarmen zugezogen hatte, und den beiden Töchtern, sich ins Freie zu retten.

Der Ehemann suchte anschließend mit seinem Auto das Weite und soll dabei noch das Auto seiner Ehefrau gerammt haben.

Die Polizei fahndete nach Bekanntwerden der Tatumstände sofort nach dem 66-Jährigen - aber ohne Erfolg. Am Sonntagmorgen wurde er dann doch festgenommen. Eine Zeuge hatte die Polizei darauf hingewiesen, dass sich der Mann wegen gesundheitlicher Probleme in einer Heidelberger Klinik befinde.

Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Aber die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass es seit längerer Zeit in der Familie Streit gegeben habe.

Der 66-Jährige wurde am Montagnachmittag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ. Bis zur Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt wird er in einer Klinik behandelt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte das Feuer schnell und konnte so ein Ausbreiten auf andere Wohnungen oder Gebäudeteile verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Wohnung des Ehepaares ist unbewohnbar.

Update: Dienstag, 11. August 2020, 17.30 Uhr