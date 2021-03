Von Maria Stumpf

Heidelberg. Covid-19-Schnelltests sollen landesweit helfen, die Pandemie in Schach zu halten. "Zügig mit dem Stäbchen rein in die Nase, aber nicht gleich wieder raus. Am besten so sieben Sekunden drin bleiben für ein gutes Zellergebnis", erklärt der Mediziner Matthias Huck. Manche Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer schrecken auf. "Das geht vielleicht bei Erwachsenen, doch nie und nimmer bei Kindern", vermutet eine Frau. Weil die Tests kompliziert in der Anwendung sind, bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Land Schulungen an.

Am vergangenen Wochenende ging die Ausbildung auch in der Region los, Ansprechpartner waren zunächst als Multiplikatoren Rot-Kreuz-Mitarbeitende im DRK-Kreisverbandgebiet Rhein-Neckar/Heidelberg. "Rund 100 Menschen insgesamt", erklärt dessen Präsident Jürgen Wiesbeck. In Heidelberg trafen sich vergangenen Freitagabend im Schulungsraum des DRK unter entsprechenden Hygieneregeln zehn Teilnehmende. "Sie werden jetzt ihr Wissen kompetent an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindereinrichtungen oder Unternehmen weitergeben", freut sich Wiesbeck. "Damit wird die Anzahl der Schnelltester um ein Vielfaches erhöht."

Die rund zwei- bis dreistündige Schulung gliedert sich in Theorie- und Praxisteile. Es geht um Grundsätzliches über Sars-CoV-2, ein großes Augenmerk wird auch auf die Hygienevorgaben gelegt. Im Mittelpunkt aber steht der korrekte Nasen-Rachen-Abstrich, der gegenseitig geübt wird. Zunächst einmal müssen die Tester in die Vollschutz-Ausrüstung schlüpfen und eine effiziente Test-Straße aufbauen.

Wo gehört was hin, was ist als Erstes zu tun? "Eure Ansprechpartner haben wahrscheinlich meist keine medizinischen Vorkenntnisse", betont Ausbilder Matthias Huck. "Die fühlen sich also sehr unsicher. Ihr müsst Schritt für Schritt erklären, was gerade getan wird. Das schafft Vertrauen." Unter seiner Anleitung und mit Unterstützung von DRK-Kollegin Irene Hillger finden sich Zweier-Teams.

Die entscheidende Frage: "Wie tief muss eigentlich dieser Abstrich in die Nase rein?" Rettungsassistentin Jasmin Schäfer gibt zu, "wahnsinnig aufgeregt" zu sein. "Man will ja niemandem wehtun." Elena Hüber als Notfallsanitäterin ist mutiger. Sanft und doch ohne Zögern führt sie beherzt das Stäbchen in die Nase ihres Team-Partners. "Es ist wirklich leichter als gedacht. Man merkt, wenn man hinten ist." Griffmarkierungen am Stäbchen helfen dabei.

Auch Klaus Happel hat schon Routine. "Aber es kostet Überwindung, es selbst zu tun", gibt er zu. Bei Kindern sollten unbedingt die Eltern dabei sein und sich zuerst testen lassen, meint er. Nicole Bub, Erste-Hilfe-Ausbilderin, bleibt trotzdem skeptisch nach der eigenen Testung: "Nie und nimmer funktioniert das freiwillig bei den Kleinen. Keine Ahnung, wie ich das in Kindereinrichtungen vermitteln soll."

Die Klassen 5 und 6 aller weiterführenden Schulen im Land sind seit Montag wieder im Präsenzunterricht. Da passt es gut, dass die Stadt für jedes Kind dieser Klassenstufen zwei kostenfreie Corona-Schnelltests pro Woche anbietet. Und das dürfte die gute Nachricht sein: Dabei sollen Corona-Antigen-Schnelltests aus der Reserve der Stadt zum Einsatz kommen, bei denen die Testung ausschließlich im vorderen Nasenbereich erfolge.