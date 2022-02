Heidelberg. (shy) Vor der Pandemie haben in Heidelberg regelmäßig drei verkaufsoffene Sonntage im Jahr stattgefunden. Der Gemeinderat stimmte damals jährlich über diese Termine ab. Um das zu vereinfachen, sollen die verkaufsoffenen Sonntage nun in einer Satzung verankert werden, damit sich die Räte nicht jedes Jahr aufs Neue damit befassen müssen. Über diese Satzung stimmt an diesem Mittwoch der Haupt- und Finanzausschuss ab.

Einen verkaufsoffenen Sonntag soll es jeweils geben zum Sommertagszug in Handschuhsheim am zweiten Sonntag vor dem Ostersonntag, zum Fischerfest in Neuenheim am Sonntag nach dem ersten September-Samstag und zum Heidelberger Herbst in der Altstadt am Sonntag nach dem letzten September-Samstag. Da der Heidelberger Herbst aber nicht nur Besucher in die Altstadt locke, sondern auch in andere Stadtteile, sollen an diesem Sonntag auch Einzelhändler in Bergheim, Neuenheim und im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd ihre Läden öffnen dürfen.

Voraussetzung für die Öffnungen ist, dass die besagten Feste auch tatsächlich stattfinden. Grundsätzlich dürfen Geschäfte aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen an höchstens drei Sonn- und Feiertagen im Jahr öffnen. Laut Stadtverwaltung bezieht sich dies aber nicht auf die gesamte Stadt, sondern auf die jeweiligen Stadtteile.

Die Kirchen zeigen sich in einer Stellungnahme von den verkaufsoffenen Sonntagen nicht begeistert und haben ihre Bedenken zur "Aushöhlung des Sonntagsschutzes" zum Ausdruck gebracht. Die Gewerkschaft Verdi lehnt die verkaufsoffenen Sonntage als rechtswidrig ab.