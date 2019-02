Von Holger Buchwald

Heidelberg. Landau hat es vorgemacht: Dort wurde das ehemalige Bezirksgefängnis zu einem Studentenwohnheim umgebaut. Auch in Heidelberg wollte das Studierendenwerk zusammen mit der Universität in das 2015 stillgelegte Altstadtgefängnis "Fauler Pelz" einziehen. Daraus wird jetzt aber nichts. Die Geisteswissenschaftler der Ruperto Carola haben solch einen enormen Flächenbedarf, dass sie die beiden Gebäude und den möglichen Neubau auf der brachliegenden Erweiterungsfläche des ehemaligen Knasts alleine füllen können und werden. Dieses Vorgehen sei mit dem Wissenschafts- und dem Finanzministerium abgesprochen, teilte Alexander Matt, Baudezernent der Universität auf Anfrage der RNZ mit. Dem Studierendenwerk seien Alternativen in der Südstadt und der Bahnstadt aufgezeigt worden, so Bernd Müller, der bei der Landesbehörde "Vermögen und Bau" für Mannheim und Heidelberg zuständig ist.

In den Jahren 1847 und 1848 wurde das frühere Bezirksstrafgefängnis zwischen den Straßen Oberer und Unterer Fauler Pelz nach den Entwürfen von Ludwig Lendorff aus rotem Sandstein erbaut, 1911 folgte ein zweites, fast baugleiches Gebäude. Bis in den denkmalgeschützten Komplex wieder Leben einzieht, wird es laut Matt aber noch mindestens vier Jahre dauern. Denn noch sind im Landeshaushalt keine Mittel für die Sanierung eingestellt. Wasser und Elektrik müssen neu verlegt, alte Zellen miteinander verbunden und eventuell bodentiefe Fenster eingezogen werden, falls dies der Denkmalschutz zulässt. Zudem möchte die Universität auf einer rund 1000 Quadratmeter großen Fläche hinter den Gefängnisbauten neu bauen. Noch ist unklar, wie viel das alles kosten wird. Eine Bauvoranfrage hat die Stadt aber positiv beschieden.

Die universitären Institute in der Altstadt haben laut Universitätsrektor Bernhard Eitel ein Flächendefizit von rund 4000 Quadratmeter. Einige Einrichtungen wie die "Forschungsstelle Antiziganismus" mussten bislang in angemieteten Räumen untergebracht werden. Insofern wären neue Arbeits- und Lagerräume sowie Büros im "Faulen Pelz" hochwillkommen. Unterschiedliche Einrichtungen des Zentrums für Europäische Geschichte und Kultur (ZEGK) könnten laut Matt und Eitel hier einziehen.

An solch einer exponierten und historisch interessanten Stelle in der Altstadt werde das alles nicht ohne Architektenwettbewerb gehen, sagt Matt: "Auch mit den Innenhöfen kann man viel machen." Er hält es für unwahrscheinlich, dass der "Faule Pelz" nach dem Umbau noch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Ein Café oder eine Mensa, die hier vom Studierendenwerk ins Gespräch gebracht worden war, ist damit vom Tisch.

Bis auf Weiteres können sich aber Heidelberger wie Touristen noch ein Bild davon machen, wie das Leben hinter den Gefängnismauern früher ausgesehen hat. Mit Beginn der Sommersaison, also ab April, wird das Service-Center Schloss wieder Führungen anbieten. Bei einer extra buchbaren Gruppenführung kann man sich sogar einschließen lassen.

Info: Führungen gibt es ab April jeden Samstag um 11.30 Uhr für 14 Euro pro Person, buchbar unter: www.schlosstouren.com/fauler-pelz.html