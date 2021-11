Eigentlich heißt der „Ebert-Platz“ in Ziegelhausen zwar gar nicht offiziell „Ebert-Platz“, aber die Ziegelhäuser wissen, was gemeint ist. Deshalb soll auch nicht der Platz umbenannt werden, sondern lediglich die Grünfläche einen neuen Namen bekommen. Foto: Alex

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Geht es nach dem Bezirksbeirat, dann soll die Grünanlage am Ebert-Platz nach dem Ehepaar Müller benannt werden, das kurz vor Kriegsende 1945 eine jüdische Familie in seinem Haus versteckte. Mit dem Vorhaben ist jedoch nicht der Platz in der Heidelberger Altstadt gemeint, sondern die Fläche in Ziegelhausen zwischen Steinbachweg, Neckarhelle und Peterstaler Straße. Die hieß bis zur Eingemeindung 1975 nämlich ebenfalls Friedrich-Ebert-Platz.

Und weil die Ziegelhäuser und Peterstaler eben an alten Namen hängen, wird das Areal noch immer "Ebert-Platz" genannt – obwohl es seit der Eingemeindung offiziell gar keinen Namen mehr hat und somit auch in keinem Stadtplan auftaucht. Denn 1975 hatte der Platz in der Altstadt Vorrang – und der Ziegelhäuser Friedrich-Ebert-Platz wurde auch nicht umbenannt, weil keine Adressen mit dieser Bezeichnung vergeben waren, sondern sein Name einfach "gelöscht". Dennoch weiß im Stadtteil jeder, was gemeint ist, wenn vom "Ebert-Platz" die Rede ist – und darum soll auch nicht die gesamte Fläche umbenannt werden, sondern nur die Grünanlage. Der gepflasterte Teil bleibt bei seinem inoffiziellen Namen.

Dass dem Ehepaar Frieda und Mathias Müller gedacht werden soll, darin waren sich nahezu alle Mitglieder des Bezirksbeirates einig – schließlich hatten sie durch ihren Einsatz der Familie Herzberg das Leben gerettet. Karl Herzberg hatte mit seiner Frau Karoline, die nichtjüdischer Abstammung war und somit als "Arierin" galt, in Mannheim ein Textilgeschäft geführt.

1937 mussten sie es weit unter Wert verkaufen, Karl Herzberg musste fortan als Bürstenbinder arbeiten. In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde ihre Wohnung verwüstet, und nach vielen weiteren Schikanen erhielt die Familie im Februar 1945 den Befehl, sich mit den Töchtern Ilse und Doris zum Transport ins Konzentrationslager Theresienstadt einzufinden. Sohn Alexander war 1938 die Emigration nach England gelungen.

Durch die Hilfe eines früheren Geschäftspartners konnten sich die Herzbergs zunächst in Mannheim bei der Familie Hammer verstecken, schließlich fanden sie in Ziegelhausen bei den Müllers Unterschlupf – Frieda Müller hatte einst den Herzbergs die Wäsche gewaschen. Auf dem Speicher des kleinen Hauses im Rainweg 24 (heute Nummer 101) wurde notdürftig ein Raum zurechtgemacht, die Müllers teilten das wenige Essen, das sie hatten, mit den Herzbergs oder besorgten Nahrung mit gefälschten Lebensmittelkarten, die sie vom früheren Geschäftspartner erhielten. So hielten sie durch, bis am 29. März 1945 amerikanische Panzer die Wilhelmsfelder Straße herunter rollten und sich die Reste von Wehrmacht und SS nach Schlierbach zurückzogen.

Frieda und Mathias Müller starben beide 1969, neun Jahre später wurden sie von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel in die Ehrenliste "Gerechte unter den Völkern" aufgenommen. Bezirksbeirat Klaus Fanz (Grüne) warb in der Sitzung am vergangenen Mittwoch noch einmal für die Umbenennung, die aus der Mitte des Gremiums beantragt worden war. "Die Müllers waren einfach Ziegelhäuser und haben die Verfolgten wochenlang unter großem persönlichem Mut beherbergt.

Ihr Motiv war Menschlichkeit – das ist ein Licht, das in Ziegelhausen strahlen kann." Zudem gebe es im Stadtteil nur zwei Straßen, die nach gebürtigen Ziegelhäusern benannt sind (Robert-Bollschweiler-Straße und Förster-Bronn-Weg). Dabei solle es aber keinesfalls um eine "Aufrechnung" zwischen den Verdiensten der Eheleute Müller und denen von Reichspräsident Friedrich Ebert gehen, machte Fanz klar. "Aber wir wollen nicht ins Patrick-Henry-Village fahren müssen, um dort die Taten von Ziegelhäusern auf dem Schild einer Nebenstraße zu lesen", sagte er mit Blick auf die dort neu zu benennenden Straßen.

Auch darüber bestand Konsens, und so ging es in der kurzen und konstruktiven Diskussion eher um Kleinigkeiten, zum Beispiel ob der ganze Platz umbenannt werden solle oder nur ein Teil und wie man auch möglichen anderen Helfern aus dem Stadtteil gedenken könne. Nach einer kurzen Beratung während einer Sitzungsunterbrechung war man sich einig: Die Grünfläche soll nach Frieda und Mathias Müller benannt werden, zusätzlich soll es eine Gedenktafel für weitere Helfer – und auch Opfer – aus Ziegelhausen geben. Die Umbenennung soll der Anstoß sein, hier weiter zu recherchieren.

Dieses Meinungsbild wurde bei einer Enthaltung einstimmig angenommen. Damit können die Bezirksbeiräte nun bei den Gemeinderatsfraktionen werben, damit die einen entsprechenden Antrag einbringen, der dann in eine Beschlussvorlage mündet. Die wird dann wieder im Bezirksbeirat behandelt.