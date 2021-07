Heidelberg. (dns) Restaurants, Cafés, Kneipen und Hotels sind mittlerweile wieder relativ gut ausgelastet. Doch die Branche steckt noch immer tief in der Krise, denn in beiden Lockdowns gingen die Umsätze jeweils massiv zurück. "Die Verluste sind nicht kompensierbar", sagte Melanie von Görtz, die Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Heidelberg, Mitte des Monats im Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates.

Deshalb soll die Stadt die gebeutelte Branche auch in den nächsten Monaten tatkräftig unterstützen. Das hat der Gemeinderat vergangene Woche mit großer Mehrheit beschlossen. So soll etwa die erweiterte Außengastronomie, die mehr Plätze unter freiem Himmel ermöglicht, genauso beibehalten werden wie die Pachtreduzierungen für Betriebe in städtischen Gebäuden. Außerdem sollen Bürokratie abgebaut und Gebühren gesenkt werden, wo das möglich ist. Nicht zuletzt soll die Stadt den Unternehmen bei der Vermarktung helfen.

All diese Punkte wollte die Verwaltung ohnehin angehen, wie sie bereits in einer Infovorlage für den Wirtschaftsausschuss angekündigt hatte. Doch die CDU legte Wert darauf, sie im Gemeinderat auch offiziell zu beschließen: "Es geht uns darum, hier ein Zeichen für die Branche zu setzen", betonte Stadtrat Werner Pfisterer. "Von dem Gremium muss eine Signalwirkung ausgehen." Sein Fraktionsvorsitzender Jan Gradel ergänzte: "Wir wissen, dass das alles schon in der Informationsvorlage steht. Aber wir wollen das nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern als Arbeitsauftrag an die Stadtverwaltung geben."

Der Rest des Gemeinderates trug den Vorschlag zwar am Ende größtenteils mit, das Vorgehen sorgte dennoch für Irritationen. "Man kann das so beschließen", sagte etwa OB Eckart Würzner, "aber das ist relativ abstrakt und allgemein." Die Grünen stimmten am Ende ebenfalls zu, wollten über die Vorlage aber eigentlich gar nicht abstimmen: "Das geht alles in die richtige Richtung, ist aber ein bisschen unausgegoren", kritisierte Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo. "Uns reicht das, was die Verwaltung bisher zugesagt hat." Zumal nicht absehbar sei, wie sich der Beschluss auf die städtischen Finanzen auswirke. Um das Problem zu umgehen, schlug schließlich die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster vor, dass die Verwaltung die Maßnahmen nur "im Rahmen des beschlossenen Haushaltsbudgets" umsetzen solle – eine Lösung, mit der sich die meisten Stadträte anfreunden konnten.

Ganz anders sah es dagegen beim letzten Punkt in der Maßnahmenliste im CDU-Antrag aus. Darin forderte die Fraktion nämlich die Stadt auf, verkaufsoffene Sonntage "soweit möglich" zu genehmigen – was eine kurze Grundsatzdebatte im Gemeinderat zur Folge hatte. Kritik kam vor allem von SPD, Linke und Bunte Linke: "Wir haben alle geklatscht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel – und jetzt sollen wir ihnen den einzigen freien Tag nehmen?", fragte etwa Zara Kiziltas (Linke). Entsprechend wurde über die Ausweitung der Shopping-Sonntage separat abgestimmt – und diese mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt.