Die Brunnengasse in den 70er Jahren: Dort stand damals "Das kleinste Kaufhaus" von Jochen Flamme und seinem Bruder Michael. Später zog es um in die Ziegelgasse. Jahre, nachdem es für immer zumachte, bekam Flamme im Dezember 1990 einen anonymen Brief. Foto: Flamme

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Jochen Flamme ist in Heidelberg vor allem als Veranstalter bekannt. Legendär ist sein "Ball der Vampire" in der Stadthalle, den es seit über 45 Jahren gibt. Doch in den 70er und 80er Jahren betätigte Flamme sich auch als Kaufmann - denn das hatte der heute 78-Jährige einst gelernt. Gemeinsam mit seinem Bruder Michael führte er in der Altstadt "Das kleinste Kaufhaus".

Das nicht nur kleine, sondern auch ausgesprochen originelle Geschäft war zunächst in der Brunnengasse, dann in der Ziegelgasse beheimatet. Der Laden - mit seinem bunten Warenangebot von brasilianischen Stiefeln über israelisches Glas bis hin zu Kunstpostern - war so ungewöhnlich, dass er sogar in einem US-amerikanischen Reiseführer auftauchte: "Ein Besuch dort ist fast ein Muss", hieß es darin.

Bekam vor knapp 19 Jahren anonyme Post: Jochen Flamme. Foto: Rothe

Doch für die Gebrüder Flamme war ihr Mini-Kaufhaus auch ein Sorgenkind. "Die haben bei uns damals geklaut wie die Raben", lacht Flamme, als er der RNZ davon erzählt. "Das war Wahnsinn." Meistens seien es Frauenklamotten gewesen, die wegkamen. Es sei den weiblichen Kleinkriminellen aber auch leicht gemacht worden: "Die beiden Umkleiden waren mit dem Lager durch eine Tür verbunden, die unten viel Abstand zum Boden ließ", erzählt Flamme. Und da hätten die Diebe dann immer die Kleiderbügel der Sachen drunter geschoben, die sie eingesteckt hatten, ohne zu zahlen. "Die Bügel haben wir gezählt - und dann wussten wir, wie viel wieder geklaut worden war." Jochen Flamme muss heute immer wieder lachen, wenn er darüber redet.

Eine Diebin aber bekam ein paar Jahre später ein schlechtes Gewissen. Beim Aufräumen fand Flamme neulich einen anonymen Brief, der ihm im Dezember 1990, als es das Kaufhaus schon nicht mehr gab, zugeschickt worden war.

"Sehr geehrter Herr Flamme" - so beginnt der Brief, den Jochen Flamme aus seinem privaten Fundus zauberte. Foto: Rothe

"Sehr geehrter Herr Flamme, Sie kennen mich nicht", beginnt das Schreiben. "Heute wende ich mich an Sie, um einen Schaden zu begleichen, der bereits einige Jahre zurückliegt." Die Briefschreiberin gab ihren Namen nicht preis, dafür aber unumwunden zu: "Vor einigen Jahren habe ich in Ihrem Geschäft ,Das kleinste Kaufhaus‘ - so hieß es, wenn ich mich recht entsinne - in der Ziegelgasse eine Bluse entwendet." Flamme geht wegen dieses Satzes davon aus, dass es sich um eine Frau handelt - schließlich hat sie eine Bluse mitgehen lassen. Den Wert des Kleidungsstücks bezifferte die Diebin in dem Brief auf "ca. 40 bis 60 Mark".

Und dann schrieb sie die entscheidende Passage: "Aus verschiedenen Gründen ist es mir ein Bedürfnis, diesen ,alten Schaden‘ an Ihnen wiedergutzumachen", schreibt die Dame. Also legte sie dem Brief einen 50-Mark-Schein bei - und erklärte dazu: "Ich habe Ihnen einen für mich heute angemessenen Betrag in diesen Umschlag getan und bitte Sie hiermit in aller Form um Verzeihung meiner damaligen Schädigung an Ihnen."

Der Brief endet mit den höflichen Worten: "Auf Ihre Nachsicht und auf Ihr Verständnis hoffend, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen in anonymer Zurückhaltung."

Jochen Flamme weiß noch genau, was er im Dezember 1990 dachte, nachdem er den Brief gelesen hatte: "Mein Gott, es gibt ja noch ehrliche Leute." Heute schränkt er ein: "Gut, ,ehrlich‘ ist natürlich übertrieben, sie hatte die Bluse ja geklaut - und wollte jetzt eben ihr Gewissen reinwaschen. So etwas kann ja unheimlich auf der Seele lasten."

Rückblickend sagt Flamme über sein bei Diebinnen so beliebtes Kaufhaus: "Es war eine schöne Zeit, trotz der vielen Diebstähle." Rückschläge gebe es ja immer im Leben, "und wenn man dann Jahre später so einen schönen Brief findet, ist das doch was Wunderbares".