Rudolf und Phenlada Fischer betreiben einen Souvenirladen an der Heiliggeistkirche. Coronabedingt hält sich die Nachfrage nach ihren Produkten aktuell in Grenzen. Foto: Philipp Rothe

Von Daniel Grossarth

Heideberg. "Wenn ich sehe wie viele Geschäfte leer stehen, könnte ich weinen", berichtet Rudolf Fischer, der ein kleines Souvenirgeschäft an der Heiliggeistkirche betreibt. Der bald 80-jährige Geschäftsführer ist ein Heidelberger Urgestein und hat schon viel erlebt. Doch die aktuelle Lage ist für ihn und seine Frau Phenlada Fischer existenzbedrohend.

In den einst von Touristen gefluteten Gassen der Altstadt herrscht zur Zeit oft gähnende Leere. Fischer sieht diese Leere und die allgemeinen Corona-Maßnahmen zwiegespalten. Auf der einen Seite hofft er auf Besserung, um finanziell über die Runden zu kommen, denn momentan sieht es düster für ihn aus. Fischer erklärt: "Ich musste einen Kredit aufnehmen, den ich hoffentlich bis März zurückzahlen kann." Auf der anderen Seite zeigt der Leiter des Souvenirladens vollstes Verständnis für alle Restriktionen und sogar darüber hinaus. "Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt endlich alle an einem Strang ziehen und mit verschärften Maßnahmen, wie strengere Einreiseregelungen, das Virus besiegen."

Unterstützung vom Staat erhält Fischer nach eigenen Angaben nicht. So hat er zwar den Versuch unternommen, für seine Frau, die im Laden hilft und bei ihm angestellt ist, Kurzarbeitergeld zu erhalten, doch die bürokratischen Hürden, sagt er, könne er nicht mehr stemmen. Rudolf Fischer bezeichnet sich selbst als Einzelkämpfer – auch wenn er das eigentlich nie sein wollte.

Die Sorge vor der Zukunft ist groß in der Branche. Lange Zeit galt: Wer in der Heidelberger Altstadt einen Souvenirladen betreibt, dessen Arbeit ist sicher. Das hat sich inzwischen geändert. Der stationäre Einzelhandel verzeichnet stetig Umsatzrückgänge, immer mehr Menschen kaufen online ein. Zwar stellen auch Souvenirläden einige ihrer Artikel – Bierkrüge, Heidelberg-T-Shirts und Schneekugeln – mittlerweile online zum Verkauf. Das Problem: Für sie lohnt sich das nicht wirklich, da der Kauf ihrer Waren an Erlebnisse und Erfahrungen vor Ort gebunden ist.

Die Besucherzahlen in der Altstadt gingen im Zuge der Pandemie dramatisch zurück. "Die Touristen fallen zum Teil komplett weg, vor allem die asiatische Kundschaft fehlt uns sehr", erzählt Selia Esen, die im Souvenirgeschäft ihres Vaters in der Steingasse arbeitet. "Wir kommen deshalb zum Teil an unsere Grenzen." Das familiengeführte Geschäft gibt es schon seit über 40 Jahren, jetzt müssen die Betreiber auf Rücklagen zurückgreifen. Aber diese sind bald aufgebraucht. "Wir hoffen auf den Sommer, dass die Lage sich zumindest etwas entspannt", sagt Tamer Esen, der Bruder von Selia, der seit sieben Jahren im Laden des Vaters arbeitet. "Wir werben um gegenseitige Unterstützung und um Verständnis für unsere Situation", so Tamar Esen.

Die Betreiber der Heidelberger Souvenirläden wünschen sich wieder mehr Normalität. Das betont auch Arshad Nomi, der ebenfalls an der Heiliggeistkirche Souvenirs und Heiligenfiguren verkauft. "Uns gibt es erst seit drei Jahren. Wir wurden also voll erwischt. Der Umsatz ist schätzungsweise um mehr als 70 Prozent eingebrochen", so Nomi.

Rudolf Fischer, der in der Altstadt großgeworden ist, möchte weiterkämpfen. Der Souvenirladen ist seit vielen Jahrzehnten sein Lebensmittelpunkt. Aufgeben ist keine Option für ihn, Fischer schaut nach vorne: "Es bleibt nur, auf den Sommer zu hoffen. Man muss ja nicht Riesensummen einnehmen. Nur so viel, dass es zum Leben reicht."