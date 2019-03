Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Polizisten reiten und radeln wieder. Es ist das sichtbarste Zeiten, dass mit Beginn des Frühlings auch wieder Unterstützungskräfte der Bruchsaler Bereitschaftspolizei in der Stadt unterwegs sind. Bei einer Pressekonferenz im Palais Prinz Carl bekräftigten am gestrigen Freitag Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl und Oberbürgermeister Eckart Würzner, dass sie ihre Sicherheitspartnerschaft auf unbestimmte Zeit fortsetzen wollen.

Seit gut einem Jahr gibt es die Partnerschaft von Stadt und Land. Dabei ging es vor allem darum, die sichtbare Präsenz der Ordnungshüter zu erhöhen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an der Neckarwiese und in der Altstadt zu verbessern, aber auch um Schwerpunkt-Kontrollen, zum Beispiel am Hauptbahnhof. Während die Stadt ihren Kommunalen Ordnungsdienst verstärkte und die Dienstzeiten ausweitete, schickte die Landespolizei Unterstützungskräfte aus Bruchsal. "Wir hatten einen deutlichen Zuwachs in der Kriminalitätsstatistik", erklärte Würzner den Grund für die Kooperation. Der Innenminister dramatisierte etwas zu stark: "Auf die Neckarwiese trauten sich normale Familien nicht mehr hin. Die Untere Straße schien außer Kontrolle zu geraten. Es drohte ein rechtsfreier Raum zu entstehen." So schlimm war es natürlich nicht, beschwichtigte Polizeipräsident Thomas Köber. Allerdings habe es in der Altstadt immer wieder Probleme mit alkoholbedingten Straftaten gegeben. "Wenn wir mit fünf Leuten vorbeikommen, ist schnell Ruhe", plädiert Köber für eine starke Präsenz. Daher trage die Sicherheitspartnerschaft hier wie auch auf der Neckarwiese Früchte.

Hintergrund Die Sicherheitspartnerschaft wurde am 9. Februar 2018 von Innenminister Thomas Strobl und OB Eckart Würzner unterzeichnet. Die Leistungen der Stadt: Sie hat den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) von 16 auf 23 Beamte aufgestockt und hat 80.000 Euro für die Stresserbeleuchtung an der Neckarwiese ausgegeben. 160.000 Euro werden für die intelligente [+] Lesen Sie mehr Die Sicherheitspartnerschaft wurde am 9. Februar 2018 von Innenminister Thomas Strobl und OB Eckart Würzner unterzeichnet. Die Leistungen der Stadt: Sie hat den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) von 16 auf 23 Beamte aufgestockt und hat 80.000 Euro für die Stresserbeleuchtung an der Neckarwiese ausgegeben. 160.000 Euro werden für die intelligente Videoüberwachung am Bismarckplatz und Hauptbahnhof eingesetzt. Zudem bekommt der KOD für 60.000 Euro eine mobile Wache. Die Polizei hat 7200 Beamte zusätzlich nach Heidelberg geschickt, davon 5200 von der Bereitschaftspolizei. Auch die Reiter- und Radstaffel sind im Einsatz. Im Rahmen der Partnerschaft leisteten die Beamten 37.000 Einsatzstunden und organisierten 516 Brennpunkt-Einsätze. Die Bilanz: 182 Personen wurden festgenommen, 643 Strafverfahren eingeleitet. Der KOD verhängte unter anderem 1273 Verwarnungsgelder und leitete mehr als 900 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. (hob)

Der Erfolg ist messbar: Die Straßenkriminalität ging um 3,3 Prozent, die Eigentumskriminalität um elf Prozent zurück. Die gesamte Altstadt ist mit einer Abnahme der Straftaten von 16 Prozent sicherer geworden. "Wir sind erfolgreich unterwegs, aber noch nicht am Ziel. Deshalb gehen wir Hand in Hand weiter", gab Strobl die Losung aus. Besonders in den Abendstunden und an Wochenenden gebe es weiterhin erhöhte Fallzahlen. Daher wolle man die Dienstzeiten auch ausweiten.

Die Polizei kündigt Schwerpunktaktionen "auch mit Blick auf die Partyszene" an. Im Fokus stünden die Rauschgiftkriminalität, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, aber auch Identitätsbetrug und Verstöße gegen jugendschutzrechtliche Vorschriften. Daher ist für den Beginn der Jahreszeit auch ein "Tag des Jugendschutzes" auf der Neckarwiese geplant. Dabei geht es einerseits um Aufklärung, aber auch die Verfolgung alkoholbedingter Ordnungsstörungen und Straftaten durch Minderjährige.

Neu sind auch die geplanten Sicherheitskonferenzen, in denen die Polizei mit der Bevölkerung in den Dialog treten möchte. Und: Auch in Heidelberg soll das landesweite Präventionskonzept "Sicher unterwegs - Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit" umgesetzt werden. Mehrfach- und Intensivtäter werden zudem engmaschiger kontrolliert.

Köber lobte die Stadt für die Stresserbeleuchtung an der Neckarwiese. Köber: "Dadurch werden unsere Beamten schneller erkannt, und es hilft uns, Straftaten schneller aufzuklären." Würzner wiederum freut sich über die Unterstützung der Landespolizei. Allerdings wünschte er sich auch mehr Engagement vom Bund. Er kritisierte, dass die Bundespolizei am Hauptbahnhof keine eigene Wache mehr unterhält - und das bei 450 registrierten Straftaten dort innerhalb eines Jahres.

Unterdessen konnten weder Strobl noch Würzner hinsichtlich der Verlagerung des Ankunftszentrums in Patrick Henry Village Neuigkeiten verkünden. "Die Planungen für die Wolfsgärten werden konkretisiert, und wir prüfen weitere Standorte in und um Heidelberg", so Würzner.