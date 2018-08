Ein Flusskreuzfahrtschiff hat am Rhein in Mannheim festgemacht. Dann geht es mit dem Bus nach Heidelberg weiter. Dort, in der Altstadt, wehrte sich ein Wirt in diesem Sommer mit einem Schild: "No Rivercruise Tourists!": Flusskreuzfahrttouristen, die es eilig haben, werden hier nicht mehr bedient. Mittlerweile wurde dieser Text entschärft. Fotos: Gerold/Hentschel

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es fing an mit einem Schild vor einem Altstadt-Lokal: Darauf stand, dass man Touristen von Flusskreuzfahrten nicht mehr bedienen werde. Und seitdem wird über diese Form des Reisens diskutiert. Mathias Schiemer, der Geschäftsführer der städtischen Tourismusagentur Heidelberg-Marketing, erklärt, wie er die Sache sieht, was man tun kann - oder sogar muss.

Herr Schiemer, sind Flusskreuzfahrttouristen in Heidelberg unerwünscht?

Mathias Schiemer leitet seit 2015 die Tourismusagentur Heidelberg-Marketing. Foto: Rothe

Nein, natürlich nicht. Nur müssen wir jetzt schauen, dass wir zeitnah mit den Veranstaltern in den Dialog gehen, wie wir mit den Massen an Besuchern umgehen. Denn jede größere Stadt hat damit ihre Probleme.

Was sind die Probleme?

Die Besucher kommen in einem Schwung in die Stadt rein, anstatt sich über den Tag zu verteilen. Auf dem Schlossparkplatz herrscht vormittags Chaos, am Nachmittag ist er leer - dabei ist das Schloss um diese Tageszeit mindestens genauso schön. Es ist, kurz gesagt, die schiere Masse, die in unsere recht kleine Altstadt kommt - und dann auch noch mit dem Bus. Wir sind dem nicht gewachsen. Daher versuchen wir, die Massen zu entzerren. Das ist auch zum Wohle der Touristen.

Was kann eine Stadt dagegen tun?

Wir können oft nur versuchen, Ordnung zu schaffen. So ist auf dem Neckarmünzplatz seit dieser Saison erstmalig morgens und nachmittags zu den Stoßzeiten der Gemeindevollzugsdienst da, der die Parkzeiten überwacht. Denn eigentlich dürfen die Busse nur kurz zum Ein- und Aussteigen anhalten. Aber manche blieben einfach stehen. Also können wir nur Flagge zeigen und Ordnung schaffen. Deswegen haben wir ja auch den Uniplatz für Busse gesperrt. Für viele Fahrer war das einfach eine Abkürzung hoch zum Schloss.

Wie wäre es mit einer Citymaut?

Die ist rechtlich nur ganz schwer einzuführen. Und sie ändert auch nichts am Grundproblem.

Und wenn man den Schiffen verbieten würde, hier anzulegen?

Prinzipiell darf schon eine Stadt entscheiden, welches Schiff hier festmachen soll und welches nicht. Aber generell halte ich Schiffe, die in Heidelberg anlegen, für nicht so problematisch wie die, die in Mannheim anlegen. Denn diese Flusstouristen kommen mit dem Bus hierher und haben noch weniger Zeit.

Wieso machen die Flusskreuzschiffe in Mannheim fest und nicht in Heidelberg?

Die meisten Schiffe passen nicht in die Schleuse. Vor allem aber wird auf dem Rhein die Route Basel-Rotterdam bedient. Und von den Anlegeplätzen geht es dann per Bus zu den Sehenswürdigkeiten weiter.

Dann sollten Sie vielleicht mal mit dem Hafen in Mannheim sprechen, ob die Schiffe nicht länger anlegen dürfen.

Die Frage wird sein, ob es überhaupt in die Planungen der Reiseveranstalter passt, längere Liegezeiten zu haben. Ich bin schon im Dialog mit meiner Kollegin Karmen Strahonja vom Stadtmarketing Mannheim. Es muss für uns alle wichtig sein, wie auch den ausländischen Touristikunternehmen, dass der Gast unsere Städte nicht in Hetze erlebt. Nur so hat er einen Grund, uns vielleicht wieder zu besuchen und dann in einem unserer Hotels zu übernachten und die Muße zu haben, die Zeit hier noch mehr genießen zu können.

Was hat denn eine Stadt wie Heidelberg von den Flusskreuzfahrern?

Schon etwas, denn auch diese Form des Tagestourismus lässt Geld in der Stadt. Aber alle hätten mehr davon, wenn die Verweildauer höher wäre.

Und wenn man die Flusstouristen mit den normalen Tagestouristen vergleicht?

Wir wissen von den normalen Tagestouristen, dass sie etwa 40 Euro am Tag in der Stadt ausgeben. Genaue Zahlen für Flusstouristen gibt es nicht, aber ich nehme an, sie geben eher weniger aus, weil ihnen die Zeit fehlt. Zum Vergleich: Ein Konferenzgast gibt am Tag etwa 180 Euro aus: Er übernachtet, er geht essen, er kauft in den Läden ein.

Dann ist Ihnen der liebste Gast jener, der hier übernachtet?

So würde ich es nicht sagen: Das touristische Leitbild, das es schon sehr lange gibt, fordert, dass die Übernachtungszahlen steigen sollen. Im ersten Halbjahr hatten wir ja auch einen Zuwachs von fast sechs Prozent - aber das heißt ja nicht, dass es auf einmal weniger Tagestouristen gibt. Im Gegenteil, wir werden gerade überrannt.

Und wie sehen Sie den idealen Flusstouristen?

Dass er mehr Zeit mitbringt, um Heidelberg richtig zu entdecken. Vielleicht kann man sich auch Arrangements überlegen, dass der Flusstourist noch eine Nacht länger in Heidelberg, in einem unserer Hotels, bleibt und dann ein späteres Schiff der gleichen Reederei auf dem Rhein nimmt.

Wer sind eigentlich die Flusstouristen?

Viele sind Amerikaner, aber in den nächsten Jahren werden immer mehr Chinesen und auch die jüngere Zielgruppe dazukommen. Wie erst letzte Woche in der RNZ stand: Die Zahl der angelegten Flusskreuzfahrtschiffe in Mannheim stieg zwischen 2010 und 2017 von 500 auf 669.

Haben Sie Zahlen, wie viele Flusstouristen hier ankommen?

Das kann ich nicht sagen, weil sich die Veranstalter ja nicht bei uns anmelden. Bei 669 Schiffen im Jahr und jedes mit etwa 200 Gästen kann man sich das ausrechnen.

Das wären dann über 130.000 Gäste im Jahr. Was ist eigentlich so attraktiv an dieser Form des Reisens?

Es ist komfortabel, professionell organisiert, alles ist inklusive - und die Schiffe sind bestens ausgestattet. Das ist schon wichtig für die Klientel, die das nachfragt, vor allem ältere Leute. Und jeder hat den Wunsch, mal an Bord eines Schiffes zu sein. Und man darf nicht vergessen, dass Flugreisen einfach günstiger geworden sind. Deswegen können sich das auch mehr Leute, die aus Übersee kommen, leisten als früher.

Verstehen Sie den Unmut, den es in der Stadt gegenüber diesen Reisenden gibt?

Ja, durchaus, denn die Lebensqualität, auch die der Heidelberger, leidet unter den schieren Massen. Aber der Unmut hält sich ja noch in engen Grenzen. Wir dürfen nicht vergessen: Unsere Stadt lebt ja auch vom Tourismus, der uns mehr als 500 Millionen Euro an Einnahmen bringt.

Haben Sie Kontakt mit den Flusskreuzfahrt-Veranstaltern aufgenommen?

Wir haben es zwei Mal versucht, aber bisher verlief das im Sande. Wir sollten einen neuen Anlauf unternehmen, denn das Problem drängt.

Bekommen die Veranstalter denn etwas mit von dem "Stress", den die Flusstouristen in den Städten verursachen?

Ich glaube nicht, da sie ja zu weit weg sind - und außerdem internationale Konzerne.

Wieso sollten sie ausgerechnet Rücksicht auf Heidelberg nehmen?

Weil wir ein wichtiges Reiseziel sind - und man Heidelberg nicht auslassen sollte.

Können Sie denen irgendwie drohen?

Drohen ist ein böses Wort! Aber meine Verantwortung bezieht sich nicht nur auf den Tourismus und die Kongresse in dieser Stadt, sondern ich muss mich auch um das Gleichgewicht mit den Bewohnern Heidelbergs kümmern. Nehmen Sie Venedig als Beispiel: Ich werde diese Stadt nie mehr betreten, da ich mich diesem Stress nicht mehr aussetzen möchte. Und jetzt stelle ich mir noch vor, ich würde dort wohnen müssen!