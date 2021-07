Heidelberg. (RNZ) Lange haben die Altstädter darauf gewartet. Bereits im Juli 2018 hatte der Gemeinderat das Verkehrsberuhigungskonzept für den Stadtteil beschlossen. Hauptbestandteil dessen sind 22 versenkbare Poller, die nach 11 Uhr vormittags nur noch durchfahrtsberechtigten Autofahrern die Zufahrt in die Fußgängerzone gewähren. Nach längerem Ausschreibungswirrwarr starten am kommenden Montag, 19. Juli, nun die Arbeiten an den ersten drei Standorten. Dabei geht es um die Hochsicherheitspoller an der Ecke Hauptstraße / Sofienstraße, Grabengasse und am Kornmarkt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang November. Die eingebauten Pfosten sollen auch Lastwagen aufhalten können.

Für die Dauer der Arbeiten sind die drei Baustellenbereiche für den Verkehr gesperrt. Fußgänger können die Baustellen über einen Durchgang passieren, Radfahrer müssen absteigen und schieben. Der Anwohner- und Lieferverkehr wird über die Seitenstraßen umgeleitet. Betroffen sind auch die Buslinien 30, 31, 32, Moonliner 2 und Moonliner 5: Sie werden über Herrenmühle und Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Haltestelle Universitätsplatz kann nicht bedient werden. Die Kosten für diese drei Poller belaufen sich auf rund 910.000 Euro.

Info: Nähere Infos zu den Busumleitungen unter www.rnv-online.de