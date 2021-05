Am 8. und 9. Mai entstehen an sieben Stationen „Schaufenster in die neue Südstadt“. Interessierte können sie zu Fuß erkunden. Foto: RNZ-Repro

Heidelberg. (RNZ) Aus Aufmarschplätzen wird ein Ort der Begegnung für alle Generationen. In ehemaligen Soldatenunterkünften wohnen Familien. Aus einer alten Kapelle wird ein Bürgerzentrum. Und ein Kulturhaus bespielt künftig einen Ort, der einmal eine Kutschenhalle war. Das alles passiert aktuell in der Heidelberger Südstadt. Zum Tag der Städtebauförderung laden die Stadt, die Internationale Bauausstellung (IBA) Heidelberg, der Karlstorbahnhof und der Trägerverein des neuen Stadtteilzentrums Chapel Interessierte ein, sich auf einem individuellen Spaziergang ein Bild von den laufenden Arbeiten in der Südstadt zu machen.

Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Mai, entstehen dazu an sieben Stationen "Schaufenster in die neue Südstadt". Zudem gibt es ein breites Angebot unter www.heidelberg.de/städtebautag – unter anderem den Link zu einem digitalen Audio-Spaziergang. Wer den Spaziergang vor Ort machen möchte, kann dies an beiden Tagen individuell tun. Aufgrund der Corona-Pandemie bietet die Stadt in diesem Jahr keine Gruppenführungen an.

2013 hat die US-Armee das über 40 Hektar große Areal "Mark-Twain-Village/Campbell Barracks" geräumt. Seither entwickelt die Stadt gemeinsam mit vielen Partnern die Fläche neu. An den folgenden sieben Informationspunkten können sich Spaziergänger am 8. und 9. Mai über Projekte informieren:

Lärmschutz- und Spielelandschaft: Im nördlichen Winkel an der Elsa-Brändström-Straße ist bereits ein Areal mit Spiel- und Bewegungsangeboten für Kinder und Jugendliche fertiggestellt. Der Ort zeigt, wie man planerisch Nützliches und Angenehmes zusammenbringen kann – das ganze Areal ist nämlich eigentlich aus Lärmschutzgründen entstanden, um die Geräusche der angrenzenden Bahnlinie abzuschirmen.

Chapel: In die ehemaligen Kapelle an der Kreuzung Römerstraße/Rheinstraße zieht ein neues Bürger- und Stadtteilzentrum ein. Nach der Fertigstellung wird es der Trägerverein Chapel – Raum für Stadtkultur betreiben, in dem sich der Stadtteilverein Südstadt, der Caritasverband Heidelberg, der Effata Eine-Welt-Kreis und der Verein FormAD zusammengeschlossen haben.

Mark-Twain-Center: In der ehemaligen Kommandantur des US-Militärs an der Römerstraße ist seit Ende 2018 das "Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen" im Teilbetrieb.

Bürgerpark: Der "Bürgerpark" ist als Begegnungsort ein wichtiger Bestandteil des Projekts "Der andere Park" und entsteht rund um die ehemalige Kommandeursvilla.

Campbell Barracks West: Die John-Zenger-Straße wird die neue Verbindung von der Rheinstraße zur Sickingenstraße. Hier entstehen neue Wohn- und Geschäftshäuser.

Karlstorbahnhof: Für die Verlagerung des Kulturhauses Karlstorbahnhof wird die ehemalige Kutschenhalle auf den Campbell Barracks derzeit umfangreich saniert. Ab Mitte 2022 soll das Gebäude voraussichtlich in Betrieb gehen.

Campbell Barracks Ost: Das Torhausgebäude wird künftig unter anderem eine private Hochschule beheimaten.