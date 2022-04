Von Manfred Bechtel

Heiligenberg. Der Heiligenberg ist einer der interessantesten Berge in Deutschland: Die Kelten bauten auf den Kuppen eine Stadt, die Römer ein Heiligtum, die Mönche aus Lorsch zwei Klöster. Im Dritten Reich schließlich wurde ohne Rücksicht auf die archäologischen Zeugnisse die Thingstätte aus dem Boden gestampft. Insbesondere die keltische Vergangenheit des Berges ist für Besucher heute nicht so gut zu erkennen, wie es möglich wäre.

Ein Modell einer keltischen Mauer aus Steinen und ohne Mörtel. Fotos: Bechtel

Jetzt soll ein Entwicklungskonzept die Kultur dieser Epoche "erfahrbarer und erlebbarer" machen, so formulierte es Oberbürgermeister Eckart Würzner. Das Stadtoberhaupt sowie Vertreter von Ämtern und Stadtwerken machten sich vor Ort ein Bild. Realisiert werden soll unter anderem ein Info-Zentrum, das die Besucher empfängt, sie mit der Geschichte des Berges vertraut macht und Vergangenes visualisiert. Dieser Pavillon steht auch für die Verbindung von geschichtlichem Schauplatz und Museum in der Stadt. "Das Museum soll auf den Berg und der Berg ins Museum kommen", wie es Renate Ludwig, Leiterin der archäologischen Abteilung formulierte. Der "Info-Point" ist im Bereich des großen Parkplatzes geplant. In dieser ersten Realisierungsstufe bereits enthalten ist auch der Bau einer öffentlichen Toilettenanlage, die neben der "Waldschenke" gebaut werden soll.

Frieder Hepp, Direktor des Kurpfälzischen Museums, berichtete von dem Förderantrag, den Heiligenberg in das Kelten-Programm des Landes aufzunehmen. "Der Antrag ist auf gutem Weg, das Ergebnis müssen wir noch abwarten", sagte Hepp. Ein Sponsorenkonzept sei Bestandteil des Antrags.

Ein ganzes Keltendorf wurde in Otzenhausen im Saarland rekonstruiert. Auf dem Heiligenberg schlägt die Schutzgemeinschaft vor, keltische Siedlungskultur am Beispiel von zwei typischen Häusern zu vermitteln. Fotos: Bechtel

Während noch der Bewilligungsbescheid vom Land abgewartet wird, wird Stufe zwei des "Zukunftskonzepts" bereits "mitgedacht". Dazu hatte die "Schutzgemeinschaft Heiligenberg" Vorschläge vorbereitet. Der Verein setzt sich seit Jahrzehnten für die Erhaltung des historischen Erbes auf dem Berg ein. Jetzt ist er Kooperationspartner des Zukunftskonzepts. Die Entwürfe richten sich auf den Platz westlich der "Waldschenke". Dort wurde die Wiese gemäht, für Burger ist das ein guter Ort für zwei keltische Häuser, so wie sie früher zahlreich auf der Kuppe standen. Hier sieht er auch eine eindrucksvolle Position für die Rekonstruktion eines Teilstücks der gallischen Mauer, damit auch die Verteidigungsanlage auf dem Berg "erlebbar" wird. Dieses Bollwerk zog sich einst als doppelter Ring um die Kuppen. "Darüber wird schon seit 50 Jahren diskutiert", fügt Bert Burger, Vorsitzender der "Schutzgemeinschaft Heiligenberg" an. OB Würzner kann sich in einem "Freilichtmuseum unter Federführung des Kurpfälzischen Museums" sogar einen Turm oder ein Stadttor vorstellen. Das Land will er im Augenblick mit den weitergehenden Plänen nicht "verschrecken", wohl aber signalisieren, "wir realisieren das jetzt, wir machen diese Entwicklungsplanung, sind auch mit weiteren Sponsoren im Gespräch, mit Förderern in Heidelberg, dass man da noch Partner findet".

Im Rahmen des Konzepts "Keltenland Baden-Württemberg" wird auch der Heiligenbergsaal im Kurpfälzischen Museum verändert, ebenfalls der Lehrpfad "Keltenweg" auf dem Berg. Als Standort für die Teilrekonstruktion einer keltischen Umfassungsmauer schlagen die Museumsarchäologen den Bereich des von ihnen 2019 ausgegrabenen Stückes Keltenwall beim Parkplatz vor. Eine museumspädagogische Mitmachstation ist ebenso im Gespräch wie eine Feuerstelle, wo man keltisch kochen oder grillen kann.