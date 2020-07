In Corona-Zeiten sind die Gottesdienste leerer als sonst, aber richtig voll werden sie vielleicht gar nicht mehr. Unser Bild zeigt eine Messe in der Jesuitenkirche im Mai. Foto: Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Was sich für die beiden großen Kirchen in ganz Deutschland beobachten lässt, gilt auch für Heidelberg. Zum einen: Sie verlieren immer mehr Mitglieder. Zum anderen: Vor allem Kirchenaustritte sind daran schuld. Nachdem die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) in der vergangenen Woche ihre Mitgliederstatistiken für ganz Deutschland veröffentlicht hatten, legten am gestrigen Freitag nun auch die Evangelische Kirche in Heidelberg und die Katholische Stadtkirche ihre aktuellen Zahlen vor.

"Jeder Mensch ist uns wichtig – und wer austritt, fehlt der Kirche", kommentierte Christof Ellsiepen, Dekan der Evangelischen Kirche in Heidelberg, den Mitgliederschwund: "Zu manchen Mitgliedern haben wir offenbar den Kontakt verloren." Zum Jahresende 2019 gehörten rund 39.800 Heidelberger der Evangelischen Kirche an; das sind 800 Menschen weniger als im Vorjahr. Diese Zahl umfasst Sterbefälle und Wegzüge, aber vor allem Austritte: 700 Menschen in der Stadt kehrten der Evangelischen Kirche innerhalb eines Jahres bewusst den Rücken. Im gleichen Zeitraum traten 30 ehemalige Kirchenmitglieder erneut ein. Damit ist die Evangelische Kirche in Heidelberg im vergangenen Jahr um rund zwei Prozent geschrumpft – was dem Mitgliederschwund der Evangelischen Kirche in ganz Deutschland entspricht.

Am höchsten ist die Zahl an Austritten dem Dekan zufolge in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen. "Das ist bedauerlich, weil diese Altersgruppe besonders innovativ ist. Wir brauchen gerade unsere jungen Mitglieder und ihre Ideen, ihre Spiritualität und Kraft für die Kirche der Zukunft", erklärte Ellsiepen. Um sie zu halten, habe die Evangelische Kirche in Heidelberg eine Pfarrstelle eingerichtet, die neue Formen kirchlichen Lebens entwickeln wolle, insbesondere mit jungen Erwachsenen. Ab September werde sie besetzt sein.

Die Situation der Katholiken in Heidelberg ist der der Protestanten vergleichbar. Die Katholische Stadtkirche zählte zum Jahresende 2019 insgesamt 38.531 Mitglieder, wie sie auf RNZ-Anfrage mitteilte. Auch hier sind vor allem Kirchenaustritte ursächlich für den Rückgang. 2019 verließen 764 Menschen in Heidelberg die Kirche. Neben diesen Austritten gehen auch der Katholischen Kirche weitere Mitglieder verloren, weil die Zahl der Sterbefälle höher ist als die der Taufen. Durch Wiedereintritte beziehungsweise Übertritte konnte sie im vergangenen Jahr 18 neue Mitglieder gewinnen.

Die Gründe für die zahlreichen Austritte seien vielfältig, ist der katholische Dekan Alexander Czech überzeugt. "Immer noch spielen die großen Themen wie der Missbrauchsskandal eine wesentliche Rolle, vermutlich auch persönliche Erfahrungen und Enttäuschungen mit der Kirche vor Ort", erklärte der Pfarrer: "Diese Realität schmerzt uns alle sehr." Auch die Katholische Stadtkirche will die Entwicklung nicht einfach hinnehmen und den Menschen weiterhin nahe sein. Auf vielen Ebenen arbeite sie daran, dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken. So prüfe sie etwa ihr Angebot an Gottesdiensten, um sie besser an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten und nehme auch Firmung und Erstkommunion, Jugendarbeit und Glaubensvermittlung unter die Lupe. Spirituellen Sehnsüchten wolle man künftig mehr Raum geben, so der Dekan.

Die beiden Kirchen in Heidelberg haben nicht nur mit anhaltendem Mitgliederschwund zu kämpfen, er nimmt auch noch zu: Die Katholische Kirche hatte im vergangenen Jahr 116 Austritte mehr als im Vorjahr zu beklagen, die Evangelische Kirche 150 Austritte mehr als in 2018. Noch immer gehört je ein Viertel der Heidelberger Bevölkerung der Evangelischen und der Katholischen Kirche an. Damit haben die beiden großen Kirchen in Heidelberg anteilsmäßig in etwa so viele Mitglieder wie in der deutschen Bevölkerung insgesamt.