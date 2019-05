Heidelberg. (mün) Am Samstag ist es wieder soweit - wenn es gutes Wetter gibt (und davon ist auszugehen - hier die Wettervorhersage): Der Sandstrand am Neckar unterhalb der Stadthalle wird eröffnet. Noch bis Freitag wird Sand angefahren und alles aufgebaut. Dann können sich (nicht nur) die Altstädter ein bisschen Urlaubsfeeling am Neckarstrand gönnen. Am Wochenende dann soll der schönste Flecken am Altstädter Neckarufer wieder für jeden offen sein.

Geöffnet ist die Bar unter der Woche ab 17 Uhr und am Wochenende ab 14 Uhr bis zum Sonnenuntergang – immer, wenn die Sonne scheint. Wenn die Bar geschlossen ist, bietet der Sand Gelegenheit, einfach einmal die Seele baumeln zu lassen.

Die Idee für den Neckarbeach hatte der Verein Neckarorte, der den Bürgern das Flussufer näher bringt. Das Konzept aus dem letzten Jahr wird 2019 fortgeführt: Es wird wieder eine große Sandfläche geben, vom Ufer bis an die Mauer zur B37, der Zugang erfolgt über Holzroste. Am Baranhänger gibt es kühle Getränke. Liegestühle stehen unter schattenspendenden Sonnensegeln.

Schon zum dritten Mal bekommen die Altstädter jetzt ihren Sommerstrand. Wenn alles klappt, dann wird es ab Ende Juni am Neckarlauer, wo die Weiße Flotte anlegt, noch mehr Erholungsraum geben. Derzeit wird das Gelände umgebaut - Sandstein-Quader müssen aber teilweise noch verlegt werden.