Von Arndt Krödel

Emmertsgrund. Die Architektur des südlichsten Heidelberger Stadtteils ist manchmal als kalt und seelenlos beschrieben worden. Ob die Kritiker sich ihr Urteil auch wirklich aus eigener, gründlicher Anschauung gebildet haben und sich dazu auf den Weg "auf den Berg" gemacht haben, sei dahingestellt.

Zweifellos ist die Optik der Hochhäuser des Emmertsgrundes nicht gerade so, dass einem dabei warm ums Herz wird – aber dieser Eindruck bildet nicht alles ab, was hier oben baulich seit den 1970er-Jahren entstanden ist.

Fassaden, Hauseingänge, Plätze und Wege hat der Heidelberger Fotograf Siegfried Boes als Motive für seine Ausstellung gewählt. Repro: Friederike Hentschel

Eine Fotoausstellung im Bürgerhaus präsentiert dem Besucher unter dem Titel "24 Ansichten vom Emmertsgrund" Motive, die er aus diesem Blickwinkel vielleicht noch nicht gesehen hat. Der Heidelberger Fotograf Siegfried Boes wollte damit kein Gesamtbild des Stadtteils schaffen, sondern exemplarische Ausprägungen festhalten, die ihm als unbefangenem Beobachter ins Auge gefallen sind. Sein Objektiv richtet sich auf Fassaden, Hauseingänge, Gebäude in ihrer Gesamtform, Plätze und Wege, wobei im Abstand von mehreren Jahren drei Serien mit jeweils acht Bildern entstanden.

Jede Serie entwickelte ein bestimmtes Thema, das typische Qualitäten des Stadtteils vorstellt. Boes, von Haus aus promovierter Physiker, ist fotografischer Autodidakt und hat mit seinen Arbeiten zunehmend einen künstlerischen Anspruch formuliert.

Auch die Fotografien haben einen ganz besonderen Charme. Im Sommer 2021 wurden sie sogar im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt ausgestellt. Repro: Friederike Hentschel

Ähnlich wie in den frühen Straßenbildern des Architekturfotografen Thomas Struth, die Sehgewohnheiten unterlaufen, geht es ihm um "unbewusste Orte", um Orte also, die wir eigentlich häufig sehen, uns aber kaum bewusst machen.

An einem einzigen Tag im Sommer 2020 – bei so interessantem Licht muss man als Fotograf handeln – entstand die dritte Serie seiner Emmertsgrund-Ansichten, die einen fast heiteren Akzent ausstrahlen: Boes versuchte dabei, die periphere Lage des Bergstadtteils mit seinen Durch- und Ausblicken von Balkonfassaden auf die Rheinebene dazustellen, aufgelockert durch satte Begrünung.

Vier dieser Aufnahmen reichte er beim Europäischen Architekturfotografie-Wettbewerb zum Thema "Das Urbane im Peripheren" ein und erhielt dafür eine Anerkennung. Im Sommer 2021 wurden die Fotos im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt ausgestellt.

Wirklich schön sind die Gebäude nicht, die Aussicht ist es dafür umso mehr. Repro: Friederike Hentschel

Dass die Wiederholung gleichförmiger Strukturen in der Fassadengestaltung eines modernen Hochhauses einen gewissen Reiz ausüben kann, demonstriert Boes mit seiner Sicht eines 13-stöckigen Gebäudes, dessen konsequente Linienführung sich in abwärts führenden Treppenstufen fortsetzt. Damit kontrastieren Aufnahmen der eher kleinteiligen Architektur auf der Westseite der Emmertsgrundpassage, deren freundliche Farbgebung in pink, orange und violett der zweiten, im Winter 2012 aufgenommenen Serie das Thema gab. Auffällig ist das fast auf jedem Bild auftauchende Motiv der Laterne, die zum ästhetisch-kompositorischen Fixpunkt wird.

Dieser findet sich auch auf den Aufnahmen der ersten, 2011 entstandenen Serie, die den Emmertsgrund durch eine spezielle fotografische Technik in eine fast surreale Atmosphäre versetzen: Boes arbeitete mit einer digitalen Infrarot-Kamera, die kräftige Schwarz-Weiß-Kontraste erzeugt und das Blattgrün weiß abbildet.

Die Sträucher und Bäume zwischen Mombert- und Jellinekplatz oder der nahe Wald wirken wie mit Raureif oder Schnee überzuckert, der Himmel ist mitunter fast schwarz und das Hochhaus in der Emmertsgrundpassage 1 – im Vordergrund sieht man noch den alten "Efendi-Platz", der heute den Namen von Stadtteilmitplaner Alexander Mitscherlich trägt – wirkt an diesem offenbar sonnigen Tag wie vom Scheinwerfer angestrahlt.

Siegfried Boes, der seit 20 Jahren in der Altstadt lebt, hat in einem Gesamtprojekt von fast allen Heidelberger Stadtteilen eine Serie von jeweils acht Aufnahmen geschaffen. Nach der reizvollen Emmertsgrund-Ausstellung macht das neugierig auf weitere originelle Blickwinkel, aus denen er unsere Stadt fotografiert hat.

Info: Die Fotoausstellung "24 Ansichten vom Emmertsgrund" ist noch bis 23. Dezember im Bürgerhaus, Forum 1, zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr.