Seit 45 Jahren tanzen auf Einladung von Veranstalter Jochen Flamme Untote jeglicher Art in der Stadthalle - dieses Jahr vielleicht zum letzten Mal. Denn für den "Ball der Vampire" konnte noch kein Ausweichquartier gefunden werden, wenn die Stadthalle saniert wird. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Kein Weg ist zu weit und kein Kostüm zu aufwendig: Für den "Ball der Vampire" reisen viele Besucher Jahr für Jahr aus der ganzen Region nach Heidelberg - und sie investieren vorher oft Stunden in ihre Verwandlung zu Untoten jeglicher Art. Dabei gilt eine Regel: Je ausgefallener und pompöser, desto besser. Zum 45. Mal lässt Veranstalter Jochen Flamme am 2. März wieder die Vampire tanzen. Und zum nunmehr 40. Mal findet das grausige Spektakel in der Stadthalle statt.

Doch dieses Jahr könnte es der letzte "Ball der Vampire" dort sein, wie Flamme auf RNZ-Anfrage erklärte. Denn in den kommenden zwei bis drei Jahren steht die Stadthalle als Veranstaltungsort nicht mehr zur Verfügung - sie wird zu einem großen Konzerthaus umgebaut. Und Flamme konnte bislang kein geeignetes Ausweichquartier für seinen "Ball der Vampire" finden. Diese Woche habe er zwar schon einige Gespräche mit den Verantwortlichen potenzieller neuer Veranstaltungsorte geführt. "Doch fürs nächste Jahr sieht es duster aus", so Flamme. Deshalb sagt er auch ganz deutlich: "Ich rechne damit, dass es der letzte Ball in der Stadthalle sein wird."

Schließlich sei er auch selbst mit dem "Ball der Vampire" alt geworden. Und irgendwann käme schlicht der Zeitpunkt, an dem einem die Kräfte und auch der Mut fehlten. Wenn die Stadthalle also frühestens 2021 fertig ist, wird Flamme wohl schon im Ruhestand sein. Er hat zwar die Hoffnung, dass seine Tochter Sabrina dann die Geschäfte übernimmt. Doch sicher ist auch das noch nicht.

Veranstalter Jochen Flamme. Foto: Rothe

Diese ganze Situation sei für ihn "schon deprimierend", meint Flamme. Zumal der "Ball der Vampire" unter den vielen Veranstaltungen, die er jedes Jahr organisiert, zu seinen Lieblingen gehöre. "Es macht einfach unheimlich Spaß", sagt Flamme. Und die Stadthalle sei für den Ball schlicht perfekt. Nicht nur, dass es verschiedene Räume gebe - die Gäste könnten wandern vom Kammermusiksaal in den Großen und den Ballsaal -, auch allein das Fassungsvermögen sei ideal: Über 2000 Leute passen in die Stadthalle - und mindestens so viele Besucher kämen auch Jahr für Jahr.

"Die Leute sind nach diesem Ball süchtig geworden", so Flamme. Über die Hälfte der Karten sei bereits verkauft. Anfangs, in den siebziger Jahren, sei so ein neuer Ball natürlich ein Risiko für den privaten Veranstalter gewesen - "doch der ,Ball der Vampire‘ ist immer gelaufen", sagt Flamme. Mit immerhin einer Schwarzen Null für ihn als Veranstalter.

Damit das so bleibt, müsste man jetzt die perfekte Location finden. Ein schwieriges Unterfangen: Der Königssaal des Schlosses etwa sei als Veranstaltungsort unrentabel, da schlicht zu wenige Leute reinpassten. Ebenso der große Saal im Augustinum auf dem Emmertsgrund, wo nur gut 600 Untote tanzen könnten, oder auch die Alte Aula der Universität - dort werden beim "Heidelberger Frühling" 2020 wohl einige Konzerte stattfinden - sei für den "Ball der Vampire" zu klein. Also raus aus Heidelberg? "Das fällt mir als Heidelberger natürlich schwer", meint Flamme. Doch die Sanierung der Stadthalle ließe ihm keine andere Wahl.

Deshalb geht er etwa für die Beethoven-Nacht am 26. Oktober in den Rosengarten nach Mannheim. Die Nachfrage danach sei riesig: "Da haben mich schon Leute aus Berlin und Hamburg angerufen und gefragt, wo und wann die Nacht dieses Jahr stattfindet", berichtet Flamme. Für die Dreikönigsgala 2020 - Flammes Neujahrskonzert - hat er eine ausgefallenere Idee: "Vielleicht könnte sie im Zelt des Weihnachtszirkus stattfinden", meint Flamme.

Info: Tickets für den "Ball der Vampire" am Samstag, 2. März, 20.30 Uhr, Stadthalle, gibt es auch bei der RNZ-Geschäftsstelle in Heidelberg, Neugasse 4-6. Preis: 39 Euro.