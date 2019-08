Von Christian Altmeier

Heidelberg. Es klingt nach einer drastischen Maßnahme - und Heidelberg gehörte bundesweit zu den Vorreitern. Am 10. Mai 2019 rief Oberbürgermeister Eckart Würzner den Klimanotstand in der Stadt aus, als erst zweite Kommune in Deutschland. Den Anfang hatte nur acht Tage zuvor die Stadt Konstanz gemacht.

Seitdem sind dutzende Städte bundesweit dem Beispiel gefolgt - zuletzt am 28. Juli Zorneding und Poing in Bayern. Der Klimanotstand gilt nun bereits in 46 Städten und Gemeinden bundesweit. Damit einher geht die Verpflichtung, alle Entscheidungen unter einen Klimavorbehalt zu stellen und zu prüfen, ob es klimafreundlichere Alternativen gibt.

Zudem haben einige Gemeinden auch bereits konkrete Beschlüsse gefasst. So will Bochum Mauern durch Hecken ersetzen, die Begrünung von Dächern vorantreiben und den Anteil erneuerbarer Energien bis 2025 auf 70 Prozent ausbauen. Die Ostseeinsel Fehmarn will ein Konzept entwickeln, das es ermöglicht, dass Fehmarn bis 2030 CO2-neutral ist. Auch die hessische Universitätsstadt Marburg will bis 2030 die CO2-Neutralität erreichen. In Kiel sollen Kreuzfahrtschiffe im Hafen mit Strom versorgt werden, damit sie nicht mehr ihren Dieselmotor laufen lassen müssen. Und in Konstanz will Oberbürgermeister Uli Burchardt ab November auf einen Dienstwagen verzichten.

In Heidelberg muss Sprecher Christian Beister auf die Frage nach konkreten Maßnahmen durch die Ausrufung des Klimanotstands indes passen. "Bisher hat sich noch nichts geändert", gibt er zu. Dies sei jedoch auch eine Folge der Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Denn der neue Gemeinderat habe sich ja gerade erst konstituiert. "Nach der Sommerpause wird er sich dieses Themas dann annehmen", so Beister.

Darauf baut auch Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Im neuen Gemeinderat werden wir unter dem Zeichen ,Klimanotstand‘ über ganz konkrete, weitere Maßnahmen entscheiden", erklärte das Stadtoberhaupt in einer Mitteilung. Eine Vorlage der Verwaltung, welche Maßnahmen dies sein könnten, existiert allerdings bislang noch nicht. Auch wenn der Klimanotstand vorerst also keine konkreten Folgen hat, freut sich Würzner immerhin über das "klare und einhellige Signal aus dem Gemeinderat über alle Parteigrenzen hinweg", dass sich Heidelberg noch intensiver für den Klimaschutz einsetzen solle. Zudem weist Beister darauf hin, dass die Stadt in Sachen Klimaschutz schon seit längerer Zeit in sehr vielen Bereichen aktiv sei.

Zu den Vorzeigeprojekten Heidelbergs gehört etwa die Bahnstadt, eine der größten Passivhaussiedlungen der Welt. Hier gilt nicht nur die Passivhaus-Bauweise als Standard. Die Wärmeversorgung erfolgt durch Fernwärme, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Darüber hinaus konnte Heidelberg den CO2-Ausstoß für kommunale Liegenschaften durch energetische Sanierung und entsprechende Neubauten um mehr als die Hälfte reduzieren.

Auch Heidelberg hat zudem das Ziel der klimaneutralen Kommune: Im Vergleich zu Marburg oder Fehmarn gibt sich die Stadt am Neckar allerdings etwas mehr Zeit. Bis 2050 will Heidelberg die CO2-Emissionen um 95 Prozent reduzieren und den Energiebedarf um die Hälfte senken. Dazu tragen auch die Stadtwerke bei: Der Heidelberger Energieversorger baut seine Eigenerzeugung auf 30 bis 40 Prozent aus und setzt dabei auf Kraftwärmekopplung, erneuerbare Energien sowie Erdgas.

Auch beim Verkehr ist einiges in Bewegung. So ist Heidelberg bereits die Stadt in Baden-Württemberg mit dem höchsten Radverkehrsanteil in Höhe von 26 Prozent. Um diesen Anteil noch auszubauen, wird in den nächsten Jahren eine Radhauptachse im Westen der Stadt gebaut mit Anschluss an die Radschnellwege von Mannheim und Schwetzingen. Auch das übrige Radwegenetz soll ausgebaut werden.

Seit Januar gibt es zudem eine neue Elektrobuslinie in der Innenstadt. Das Straßenbahnnetz soll umfassend modernisiert und erweitert werden. Und wer sich in Heidelberg ein Erdgas-, Elektro- oder Hybridfahrzeug anschafft, erhält bis zu 1000 Euro Zuschuss. Beim Kauf eines Wasserstoff-Fahrzeugs gibt es sogar bis zu 10.000 Euro dazu. Wer sein Fahrzeug freiwillig abmeldet, ohne ein neues anzumelden, den belohnt die Stadt mit einem Jahresticket für den ÖPNV.

Auch Eckart Würzner geht hier mit gutem Beispiel voran. Den kompletten Verzicht auf einen Dienstwagen, wie es Uli Burchardt in Konstanz vormachen will, plant er zwar nicht. "Aber der Oberbürgermeister benutzt bereits ein besonders umweltfreundliches Wasserstofffahrzeug", berichtet Beister. Zudem habe er seit Kurzem auch ein E-Bike für Dienstfahrten in der Stadt zur Verfügung. Auch das ist ein klares Signal.