Heidelberg. (rie) Die Stadthalle, jahrzehntelang Hauptspielort des "Heidelberger Frühling", wird saniert. Das Musikfestival macht aus dieser Not in diesen Wochen eine Tugend – und aus der halben Stadt einen Konzertsaal. An 74 verschiedenen Orten ist der "Frühling" zu Gast – drei ganz besondere stellt die RNZ vor.

Die lichtdurchflutete Betonkirche

Die denkmalgeschützte katholische Pfarrkirche St. Paul auf dem Boxberg ist ein 70er-Jahre-Bau in der äußerst strengen Formensprache des Brutalismus. Im Inneren erwartet die Besucher eine rechteckige, stützenfreie und fensterlose Halle. Die Wände aus Sichtbeton, am Boden Straßenpflaster – und die Decke besteht aus großformatigen Tafeln aus Afrormosiaholz, die das einfallende natürliche und künstliche Licht unabhängig von der Tageszeit gleichmäßig über den Raum verteilen. Aus dem gleichen Holz sind die neun gerundeten Bankreihen, die wie in einem Amphitheater zum glatt geschliffenen Altar hin absteigen.

In dieser besonderen Kirche präsentiert der "Frühling" zwei Konzerte: Das französische Ensemble Correspondances, eine Gruppe von Sängern und Instrumentalisten, taucht dort am Donnerstag, 7. April, mit seinem Programm "Les Plaisirs de Louvre" in die Musik des Grand Siècle ein (19.30 Uhr, Karten zwischen 19 und 45 Euro).

In der Reihe "Lieder für das Jetzt" bringen am Mittwoch, 13. April, mehrere Künstler in St. Paul das "Postmigrantische Lied" auf die Bühne: Neue alte Melodien treffen auf Gedichte, Musik von der Straße auf Notensätze und das Akkordeon auf unreine Reime (20 Uhr, Karten für 25 Euro).

Nach Jahren des Leerstands bespielt der „Frühling“ am 21. April das Wilson-Theater in Rohrbach. Foto: Stadt

Das Theater der Amerikaner

Dieses Theater steht schon ein Jahrzehnt leer – und nur wenige Heidelberger haben es bisher betreten: das Wilson-Theater im ehemaligen Hospital der US-Armee in Rohrbach. In der 1940 noch von den Nationalsozialisten gebauten Reithalle richteten die Amerikaner in den 1960er-Jahren ein Theater ein – mit bequemen roten Klappsesseln. Noch 2009 und 2011 wurde der Saal aufwendig restauriert – kurz vor dem endgültigen Abzug der US-Armee aus Heidelberg im Jahr 2013. In diesem Schmuckkästchen spielen am 21. April die beiden Ensembles Hanke Brother und "Borsch4Breakfast" sowie die Sängerin Zahra Sebnat ein Gratis-Konzert mit Klassik, Chansons, Sinti-Jazz und Tanzmusik (19.30 Uhr, Eintritt frei).

Premiere in der Großsporthalle

Premiere im SNP Dome: Am 10. April weiht Percussionist Martin Grubinger die Großsporthalle als Konzertsaal ein. Foto: Rothe

Der "Frühling" weiht die neue Großsporthalle "SNP Dome" als Konzertsaal ein: 2300 Menschen können am Sonntag, 10. April, Starpercussionist Martin Grubinger mit vier Trommler-Freunden erleben. Der Sporttempel bietet die perfekte Kulisse für den athletischen Einsatz und die schwindelerregende Akrobatik Grubingers (18 Uhr, Karten zwischen 19 und 69 Euro).