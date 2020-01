Von Stefanie Weber

Heidelberg. Lokal, saisonal, fair und bio: Das sind heute die entscheidenden Schlagworte für viele Menschen beim Lebensmitteleinkauf. Aber auch möglichst bequem soll es sein. Diese beiden Bedingungen möchte Reinhard Bracke mit einem neuen Konzept in Heidelberg erfüllen. Die "Marktschwärmerei" hatte am Freitag ihren ersten offiziellen Markttag mit Verkostungen im Mehrgenerationenhaus Rohrbach.

"Das Konzept der Marktschwärmerei ist simpel", erklärt Bracke. "Man bestellt die gewünschten Produkte online bei einem der mittlerweile 13 Erzeuger aus der Region Heidelberg und bezahlt auch direkt. Dann kann man sie bequem bei der nächsten Schwärmerei abholen." Das Angebot wachse stetig, so Bracke. "Zu Beginn waren es nur Lebensmittel, mittlerweile gibt es auch handgemachte Seifen zu kaufen. Dazu haben wir Wachstücher in unser Angebot mitaufgenommen, die sind gerade sehr im Trend als nachhaltiges Verpackungsmaterial." Die Marktschwärmerei in Heidelberg ist eine von mittlerweile 109 in Deutschland und über tausend in Europa. Mehr als 700 sind in Frankreich zu finden, wo die Schwärmerei ihren Ursprung hat.

Der Österreicher Reinhard Bracke, der mit 43 Jahren zum Studieren nach Deutschland kam, erfuhr durch eine Bekannte von dem Konzept der Marktschwärmerei. "Ich war direkt begeistert und wusste, dass ich mich da auch einbringen möchte", erzählt er. Im September 2019 fand schließlich eine erste Verkostung der Marktschwärmerei statt – damals noch in der Südstadt. Jetzt soll der etwas andere Wochenmarkt einmal die Woche in Rohrbach stattfinden. Online bestellen können die Kunden die Produkte immer mittwochs bis Mitternacht. "Es werden vermutlich nicht jede Woche alle Händler da sein", meint Bracke. "Unser Anspruch ist das grundsätzlich aber schon."

Einer der Händler ist der Hardthof Odenwald, der seit Generationen im Besitz der Familie Arras ist. "Wir sind ein Bio-Familienbetrieb aus Überzeugung", erzählt Nicole Denk, die den Hof mit ihrem Lebensgefährten Gerd Arras bewirtschaftet. "Hier bei der Marktschwärmerei bieten wir Käse aus hofeigener Milch, verschiedene Fleischsorten und Apfelsaft von unseren Streuobstwiesen an." Zwei der Apfelsaftboxen seien für diesen Freitag bestellt worden und stünden bereit zur Abholung. "Der Apfelsaft ist sehr beliebt unter unseren Kunden. Dadurch, dass wir 15 verschiedene Apfelsorten anpflanzen, schmeckt keine Box wie die andere", erklärt sie. "Wir hoffen natürlich, dass die Kunden weiterhin fleißig bestellen, damit wir bei den nächsten Terminen der Marktschwärmerei auch wieder dabei sein werden."

Info: Marktschwärmerei, freitags, 17 bis 19 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Heinrich-Fuchs-Straße 85