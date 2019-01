Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es sind nur zarte Spuren am Neckarufer, doch sie machen ganz deutlich: Der Biber ist da. Er fällt Gehölze am nördlichen Ufer, beim Restaurantschiff oder an der Alten Brücke. Fünf bis sechs Biber-Reviere mit etwa 22 Tieren zählte Gunnar Hornstein - bis vor wenigen Monaten Biber-Beauftragter im Regierungsbezirk Karlsruhe - auf der Heidelberger Gemarkung. Nimmt man den Rhein-Neckar-Kreis dazu, sind es 25 bis 30 Reviere mit rund hundert Tieren. In Bammental in der Kanalisation und im Angelteich in Mauer machten sie schon größere Probleme.

Biber-Spuren gibt es am Neuenheimer Neckarufer einige, etwa beim Blick von der Alten Brücke. Foto: Sommer

Der Neckar, sagt Hornstein, wurde von der Jagst her besiedelt. So richtig schön haben es die Tiere hier nicht. Und was man ihrem Wirken Positives für die Landschaft nachsagt - die Gestaltung von Lebensräumen -, kann am schiffbaren Neckar gar nicht stattfinden: die Schaffung von Teichen, Feuchtgebieten und Totholz. Artenvielfalt und Biomasse, also die Vielzahl von Pflanzen und Tieren, sind normalerweise höher als in einem Gewässer ohne Biber. "Wo der Biber aktiv ist, blüht das Leben", heißt es.

Doch am Neckar kann der Biber nur wenig gestalten. "Es ist zu verbaut, zu befestigt, das Gewässer zu mächtig zum Stauen", sagt Hornstein. Daher gebe es hier kaum einen ökologischen Nutzen durch die Nager. Wenn sie Totholz produzierten und Weidenbestockungen verjüngten, könne es eher zu Konflikten hinsichtlich der Verkehrssicherheit auf dem Uferweg kommen. Angenagte Gehölze müssten eventuell vorsorglich gefällt werden.

Dafür kann das vom Menschen gestaltete und verbaute Ufer besonders jungen Tieren gefährlich werden, die auf der Suche nach eigenem Revier das Gewässer durchwandern und die Wehre umgehen müssen. Im Mai 2017 wurde am Neckarmünzplatz ein Tier angefahren, das vom Tierarzt eingeschläfert werden musste. "Es ist auch schon ein Tier an den Wunden verendet, die es durch eine Schiffsschraube am Rücken erlitten hatte", sagt Hornstein.

Die Ufer des schiffbaren Neckars seien auch durch Blockschüttungen gegen Wellenschlag gesichert. Da könne der Biber keine Röhren für Wohnbauten graben. "Grüne Wüste" nennt er das, was auf einigen Gewässerabschnitten zu sehen ist. - "nicht eine Weide, die er als Winternahrung benötigt."

"Eigentlich legt der Biber Vorräte aus Holz im kalten Wasser an, damit sie frisch bleiben", erklärt Ulrich Weinhold. Der Heiligkreuzsteinacher Biologe ist der neue Bibermanager im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Im Sommer ernährt sich der Nager von Wasserpflanzen und Grünzeug am Ufer, das es offensichtlich reichlich gibt zwischen der Staustufe in Schlierbach und dem Wieblinger Wehr. Drei bis vier Reviere vermutet Weinhold auf dieser Flussstrecke - unter anderem auf der "Liebesinsel" westlich des Jachthafens -, wobei das Wieblinger Revier wohl nicht mehr besetzt ist. Erst weit unterhalb würden wieder Tiere beobachtet.

Der Neckar gilt ihm als wertvolle Wanderstrecke für Biber, eine "große Autobahn". Auch wenn die Nager ihre ökologische Wirkung am großen Fluss nicht entfalten könnten, sei dies doch ein wichtiger Kernlebensraum, findet er.