Von Sarah Hinney

Heidelberg. Zwei unterschiedliche Themen, ein Ziel – der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität befasste sich am Mittwoch auf doppelte Weise mit der Frage, wie sich die Bäume im Stadtgebiet in Zukunft besser schützen lassen. Dabei wurde auch zweierlei deutlich: Es ist kompliziert und es wird Geld kosten.

Wenn alte Bäume für neue Bauprojekte weichen müssen, dann stößt das regelmäßig auf Protest. Zuletzt sorgte die Fällung einer Linde in der Südstadt für mächtig Ärger. Eigentlich sollte der Baum erhalten bleiben, wegen eines Messfehlers fiel er dann doch. Damit so etwas künftig nicht mehr passiert, will die Stadtverwaltung ein Prozesspapier erarbeiten, das gewährleisten soll, dass der Baumbestand von Anfang an in städtebauliche Planungen mit einbezogen wird. Bereits im Dezember 2019 hatten die Fraktionen Bunte Linke, die Linke und die Grünen außerdem eine Änderung der Baumschutzsatzung beantragt.

Eine der Ideen dabei war, auch Bäume mit einem geringeren Stammumfang unter Schutz zu stellen. Die Verwaltung sieht zwar ebenfalls Überarbeitungsbedarf der Baumschutzsatzung, lehnt diesen Punkt aber ab. Der zeitliche und finanzielle Mehraufwand sei groß, der Mehrwert indes gering. Stattdessen solle – geht es nach der Verwaltung – in eine bessere Erfassung der Baumbestände im Stadtgebiet investiert werden. Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) hätte die Satzungsänderung trotzdem gern jetzt gehabt. Quasi als Zwischenschritt, bis das Prozesspapier fertig ist.

Letztlich erklärte er sich aber damit einverstanden, den Antrag zu vertagen – mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde das auch beschlossen. Gleichzeitig entschieden die Ausschussmitglieder mit zwölf Ja-, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung über einen Antrag der Grünen, in dem die Verwaltung gebeten wird, dem Gemeinderat bis zur Sommerpause eine Überarbeitung der Baumschutzsatzung zur Abstimmung vorzulegen. Dabei sollen "insbesondere Ausgleichsmaßnahmen für alle einzelnen Schutzzwecke ausgeweitet werden", beispielsweise Verbleib von Totholz, Ersatzpflanzungen oder Fassadenbegrünungen. Die Überarbeitung soll Hand in Hand mit dem Prozesspapier für den Baumerhalt bei Baumaßnahmen gehen.

Dass Bäume nicht nur Opfer von Baumaßnahmen werden, sondern in den vergangenen Jahren vor allem an den Folgen der Hitze starben, zeigt der Sachstandsbericht zum Baumbestand der Verwaltung, der auf Antrag der Grünen erstellt wurde. Forstamtsleiter Ernst Baader, der für Fragen zur Verfügung stand, nahm bei der Bewertung der Lage kein Blatt vor den Mund: "Der innerstädtische Baumbestand ist massiv gefährdet." Die Verluste seien in den Jahren 2018, 2019 und 2020 dramatisch nach oben geschossen. Betroffen seien verstärkt Bäume im "jugendlichen Mittelalter". Konkrete Zahlen verdeutlichen das Ausmaß: In den fünf Jahren von 2013 bis 2017 musste die Stadt insgesamt 604 Bäume fällen. In den vergangenen drei Jahren waren es schon 925. Der Grund ist die Trockenheit. Sie schwächt die Bäume, dadurch werden sie anfällig für Schädlinge – und die geben ihnen dann den Rest.

Gießen, gießen, gießen und nachpflanzen heißt die Devise, aber beides kostet Geld und Zeit. Im Doppelhaushalt 2021/22 sind deshalb über eine Million Euro für zusätzliche Maßnahmen vorgesehen. Darunter die Beschaffung von Tank- und Gießwagen, finanzielle Mittel für Klimawäldchen, aber auch Geld für mehr Personal. "Wir schieben 10.000 Überstunden vor uns her", machte Baader deutlich, wie aufwendig allein die Bewässerung der Stadtbäume in der Trockenperiode ist. 2020 seien drei Monate lang täglich an Werktagen im Schnitt rund 220.000 Liter Wasser vergossen worden.

50.000 Bäume im Stadtgebiet sind im Baumkataster erfasst. Dass die zusätzlichen Finanzmittel im Haushalt, wenn es um den Erhalt dieser Bäume geht, langfristig wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, das lässt eine Formulierung im Sachstandsbericht vom Landschafts- und Forstamt schon erahnen. Im Fazit zur Lage bezeichnet das Amt die Maßnahmen und finanziellen Mittel im Haushalt lediglich als "ersten wesentlichen Impuls".