So sehen die Pläne des Büros Bogevischs aus München für den SRH-Campus in Wieblingen aus. Sie bilden die Grundlage für den Rahmenplan, der nun vom Gemeinderat verabschiedet wurde. Repro: RNZ

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Weg für den autofreien SRH-Campus in Wieblingen ist frei. Bei nur zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung für den Rahmenplan und die Aufstellung des Bebauungsplans. Anders als ursprünglich von Sören Michelsburg (SPD) beantragt, wird die Seilbahn als mögliche Erschließungsvariante nicht direkt in den Rahmenplan aufgenommen. Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte aber zu, dass die Seilbahn in den weiteren Planungen mit geprüft werde.

Grundlage für den SPD-Antrag ist ein Vorschlag des Stadtplaners Ferdinand Heide, den er im Rahmen des Masterplanprozesses für das Neuenheimer Feld unterbreitet hatte. Demnach könnte eine Seilbahn vom S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen über eine Haltestelle auf dem SRH-Gelände und über den Neckar zum Neuenheimer Feld führen. Michelsburgs Fraktionskollegin Monika Meißner hält zwar prinzipiell die Seilbahn für eine gute Verkehrslösung, sie könne viele Passagiere transportieren. Als Wieblingerin lehnt sie aber eine Trasse über das Naturschutzgebiet am Altneckar ab. "Eine Seilbahn dort wäre nicht verträglich. Sie würde zum Beispiel die Zugvögel, die dort im Herbst und Frühling Nahrung finden, beeinträchtigen."

Im Rahmenplan bereits enthalten ist dagegen eine Verlegung der Straßenbahn-Haltestelle (Linie 5) direkt an den Campus. Die Verkehrserschließung soll zudem über eine neue, im Süden des Gebietes parallel zur B37 verlaufenden Straße erfolgen. Die Pläne des Stadtplanungsbüros Bogevischs sehen unter anderem einen Abbruch des sanierungsfälligen Parkhauses und anderer Gebäude sowie Neubauten vor. Hochhäuser werden durch Sockelbauten ergänzt. Wichtigster Vorschlag im Rahmenplan ist aber eine entsiegelte Grünfläche in der Campus-Mitte, und vor allem diese stieß bei den Stadträten auf überwiegend positive Resonanz. "Die Grüne Fraktion begrüßt diese Planungen. Sie sind eine starke Botschaft der SRH-Gruppe, den hiesigen Standort zu festigen", sagte etwa Stadtrat Frank Wetzel. "Wir sind sehr erfreut über die Planungen der SRH", sagte auch FDP-Stadträtin Simone Schenk. Besonders gefallen ihr die Planungen für die grüne Mitte – und dass provisorische Parkflächen wieder zurückgebaut werden können. Schenk versuchte zudem, die Bedenken mancher Bewohner der Siedlung Ochsenkopf zu entkräften: "Ich bin zuversichtlich, dass sie jederzeit die Möglichkeit haben werden, zu Fuß oder mit dem Rad in ihren Mutterstadtteil Wieblingen zu kommen."

Einen entsprechenden Antrag stellte Michael Pfeiffer (GAL). Während der gesamten Bauzeit müsse es diese sicheren Fuß- und Radwegeverbindungen zum Ortskern Wieblingen geben. Die Kinderbeauftragten sollten bei der Klärung dieser Frage einbezogen werden. Unterstützung kam von Nicolá Lutzmann (Grüne). Besonders müsse auch auf die Barrierefreiheit während der Bauzeit geachtet werden. Am Ende stimmte der Gemeinderat einstimmig für den GAL-Antrag.

Nicole Marmé (CDU), selbst Professorin an der Pädagogischen Hochschule, lobte das Konzept aus Sicht der Wissenschaftlerin. "Der Verkehr wird an den Rand gedrängt, da will man gerne an der Hochschule arbeiten." Ihr Dank galt auch der SRH, die das für das Schulschwimmen der Wieblinger Kinder so wichtige Hallenbad nun doch erhalten möchte.

Eine ganze Reihe von Fragen, die der Wieblinger Bezirksbeirat und Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) geklärt haben wollen, werden nun zur Bearbeitung ins Protokoll aufgenommen. Unter anderem geht es dabei um die Überprüfung der Parksituation in der näheren Umgebung der SRH im Wohngebiet "Ochsenkopf", die Anbindung an die Umgehungsstraße und die Autobahn und die Frage, ob der Neubau eines Parkhauses im Westen auf landwirtschaftlicher Fläche wirklich erforderlich ist. Die Öffentlichkeit wird im Bebauungsplanverfahren eingebunden.